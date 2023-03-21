Біллі Айліш та K-pop. Яка музика допомагає нам заснути

Вивчення плейлистів Spotify показало, що багато хто перед сном слухає заспокійливу музику, щоб розслабитися, і кращі колискові співають Біллі Айліш і BTS.

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Ні для кого не буде новиною, що заспокійлива музика допомагає розслабитись перед сном. Але якщо в дитинстві колискові співає мама, то коли ми виросли, доводиться звертатися до професіоналів. І виявилося, що популярні виконавці на кшталт Біллі Айліш допомагають заснути дорослим. Про це пише Euronews.

Вчені з Центру музики Орхуського університету Данії проаналізували сотні плейлистів Spotify, щоб з'ясувати, яка музика може вважатися музикою для сну. Якщо бути точними, вони вивчили понад 225 000 треків із 985 плейлистів.

Найчастіше у списках фігурує поп-музика та R&B.

Виявилося, що ідеальною музикою для сну може вважатися музика з низьким темпом, не надто гучна та енергійна. Нагадує чимось "Колискову" Брамса, яка теж потрапила в плейлист.

Найпопулярнішою "колисковою" виявився трек Dynamite популярної корейської поп-групи BTS.

Трек Dynamite корейської поп-групи BTS

Іншими популярними треками, які часто з'являлися в плейлистах Spotify для сну, були Jealous від Labrinth, Lovely від Біллі Айліш.

Трек Біллі Айліш Lovely

Доктор Кіра Вібе Йесперсен, доцент Орхуського університету, яка брала участь у дослідженні, сказала, що різноманітність поп-музики, яка з'явилася в плейлистах для сну, була раптовим відкриттям.

Данські дослідники вважають, що "нетипова заспокійлива музика", така як поп-музика, може допомагати розслабитись через феномен "предиктивного кодування".

Це загальна теорія роботи мозку. Передбачається, що мозок постійно генерує моделі світу на основі нашої пам'яті про минулі події, щоб робити прогнози, а у разі невдалого прогнозу викликає "невелику помилку" для уточнення майбутніх прогнозів.

"Звичайно, коли справа доходить до сну, ми не хочемо помилок у прогнозах, ми просто хочемо, щоб все було дуже передбачуваним", — зазначила Йесперсен, тому саме тому люди вважають за краще слухати музику, яку вони можуть пов'язати з попереднім позитивним досвідом.

Улюблена музика допомагає відрегулювати емоції перед сном, відволікти увагу і замаскувати звуки: шум вулиці, шум від сусідів та інше.

Раніше вважалося, що більшість людей використовує класичну музику, щоб заснути, але датське дослідження показало, що класика знаходиться лише на сьомому місці серед найпоширеніших жанрів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що потрібно прибрати зі своєї спальні, щоб швидше заснути та спокійніше спати.