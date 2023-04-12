Страсна середа: що потрібно знати про третій день Cтрасного тижня

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна та чого не можна робити в третій день тижня — Велику середу — розповідаємо далі.

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Цього дня згадують зраду Юди, який продав Спасителя за 30 срібників.

Біблія каже, що всі любили Ісуса, крім його єврейських вчителів, архієреїв і первосвящеників, адже Ісус постійно викривав їх у лицемірстві, заздрості й гордині. Через це євреї й готували напад на Христа, а допомогти їм згодився один із 12 учнів Ісуса — Юда Іскаріот. Він погодився зрадити Господа за 30 срібних монет. Через кілька днів, коли Христос молився в Гетсиманському саду, Юда повідомив своїм єврейським начальникам, що їм потрібно буде хапати того, кого він поцілує. Так і сталося — під час зустрічі зрадник поцілував свого вчителя, після чого Ісуса схопили. Так "поцілунок Юди" став символом великого гріха — зради.

Також церква нагадує про вечерю в Симона Прокаженого в селі Вітанія, коли одна "грішниця" вилила на голову Христа дорогоцінне миро й тим самим підготувала, за його словами, до поховання. Ця подія стала взірцем покаяння в сріблолюбстві.

Що не можна робити в Страсну середу?

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати й танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Страсну середу не можна:

святкувати;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;

зраджувати;

грати в азартні ігри;

ворожити;

рубати дрова;

злословити;

вінчатися;

шуміти й голосно сміятися.

Що потрібно робити в Страсну середу:

відвідувати храм, молитися;

допомагати нужденним, зайнятися благодійністю;

продовжувати підготовку до Великодня;

наводити порядки в будинку;

виносити сміття з дому;

сповідатися.

За народними повір'ями, заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше та не втратять своєї свіжості.

Також Фокус раніше писав про Великий вівторок.