Страсна середа: що потрібно знати про третій день Cтрасного тижня
Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна та чого не можна робити в третій день тижня — Велику середу — розповідаємо далі.
Страсна середа: історія третього дня Седмиці
Цього дня згадують зраду Юди, який продав Спасителя за 30 срібників.
Біблія каже, що всі любили Ісуса, крім його єврейських вчителів, архієреїв і первосвящеників, адже Ісус постійно викривав їх у лицемірстві, заздрості й гордині. Через це євреї й готували напад на Христа, а допомогти їм згодився один із 12 учнів Ісуса — Юда Іскаріот. Він погодився зрадити Господа за 30 срібних монет. Через кілька днів, коли Христос молився в Гетсиманському саду, Юда повідомив своїм єврейським начальникам, що їм потрібно буде хапати того, кого він поцілує. Так і сталося — під час зустрічі зрадник поцілував свого вчителя, після чого Ісуса схопили. Так "поцілунок Юди" став символом великого гріха — зради.
Також церква нагадує про вечерю в Симона Прокаженого в селі Вітанія, коли одна "грішниця" вилила на голову Христа дорогоцінне миро й тим самим підготувала, за його словами, до поховання. Ця подія стала взірцем покаяння в сріблолюбстві.
Що не можна робити в Страсну середу?
Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати й танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.
Також у Страсну середу не можна:
- святкувати;
- вживати алкоголь;
- їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;
- зраджувати;
- грати в азартні ігри;
- ворожити;
- рубати дрова;
- злословити;
- вінчатися;
- шуміти й голосно сміятися.
Що потрібно робити в Страсну середу:
- відвідувати храм, молитися;
- допомагати нужденним, зайнятися благодійністю;
- продовжувати підготовку до Великодня;
- наводити порядки в будинку;
- виносити сміття з дому;
- сповідатися.
За народними повір'ями, заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше та не втратять своєї свіжості.
Також Фокус раніше писав про Великий вівторок.