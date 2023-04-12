Страстная среда: что нужно знать про третий день Страстной недели
Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в третий день седмицы — Великую среду — рассказываем дальше.
Страстная среда: история третьего дня Седмицы
В этот день вспоминают предательство Иуды, продавшего Спасителя за 30 серебряников.
Библия гласит, что все любили Иисуса, кроме его еврейских учителей, архиереев и первосвященников, ведь Иисус постоянно уличал их в лицемерии, зависти и гордыне. Из-за этого евреи и готовили нападение на Христа, а помочь в этом им согласился один из 12 учеников Иисуса — Иуда Искариотский. Он согласился предать Господа за 30 серебряных монет. Через несколько дней, когда Христос молился в Гефсиманском саду, Иуда известил своих еврейских начальников, что им нужно будет хватать того, кого он поцелует. Так и случилось — при встрече Иуда поцеловал своего учителя, после чего Иисуса схватили. Так "поцелуй Иуды" стал символом большого греха — предательства.
Также церковь напоминает об ужине у Симона прокаженного в селении Вифания, когда одна "грешница" вылила на голову Христа драгоценное миро и тем подготовила, по Его словам, к погребению. Это событие стало образцом покаяния в сребролюбии.
Что нельзя делать в Страстную среду?
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Страстную среду нельзя:
- отмечать праздники;
- употреблять алкоголь;
- есть мясо, молочные продукты и яйца;
- изменять;
- играть в азартные игры;
- гадать;
- рубить дрова;
- сквернословить;
- венчаться;
- шуметь и громко смеяться.
Что нужно делать в Страстную среду:
- посещать храм, молиться;
- помогать нуждающимся. заняться благотворительностью;
- продолжать подготовку к Пасхе;
- наводить порядки дома;
- выносить мусор из дома;
- исповедоваться;
По народным поверьям, заготовленные в этот день пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.
Также Фокус ранее писал про Великий вторник.