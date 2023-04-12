Страстная среда: что нужно знать про третий день Страстной недели

Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в третий день седмицы — Великую среду — рассказываем дальше.

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Страстная среда: история третьего дня Седмицы

В этот день вспоминают предательство Иуды, продавшего Спасителя за 30 серебряников.

Библия гласит, что все любили Иисуса, кроме его еврейских учителей, архиереев и первосвященников, ведь Иисус постоянно уличал их в лицемерии, зависти и гордыне. Из-за этого евреи и готовили нападение на Христа, а помочь в этом им согласился один из 12 учеников Иисуса — Иуда Искариотский. Он согласился предать Господа за 30 серебряных монет. Через несколько дней, когда Христос молился в Гефсиманском саду, Иуда известил своих еврейских начальников, что им нужно будет хватать того, кого он поцелует. Так и случилось — при встрече Иуда поцеловал своего учителя, после чего Иисуса схватили. Так "поцелуй Иуды" стал символом большого греха — предательства.

Также церковь напоминает об ужине у Симона прокаженного в селении Вифания, когда одна "грешница" вылила на голову Христа драгоценное миро и тем подготовила, по Его словам, к погребению. Это событие стало образцом покаяния в сребролюбии.

Что нельзя делать в Страстную среду?

Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Страстную среду нельзя:

отмечать праздники;

употреблять алкоголь;

есть мясо, молочные продукты и яйца;

изменять;

играть в азартные игры;

гадать;

рубить дрова;

сквернословить;

венчаться;

шуметь и громко смеяться.

Что нужно делать в Страстную среду:

посещать храм, молиться;

помогать нуждающимся. заняться благотворительностью;

продолжать подготовку к Пасхе;

наводить порядки дома;

выносить мусор из дома;

исповедоваться;

По народным поверьям, заготовленные в этот день пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.

Также Фокус ранее писал про Великий вторник.