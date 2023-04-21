ЗМІ дізналися, скільки платять Галкін і Пугачова за навчання дітей в Ізраїлі

Американська міжнародна школа The King Solomon School є однією з найдорожчих в Ізраїлі.

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Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно відзначила 74-й день народження, разом із чоловіком, шоуменом і гумористом Максимом Галкіним, після початку військового вторгнення Росії в Україну поїхали в Ізраїль, де відправила своїх дітей Гаррі та Лізу до місцевої школи. Як пише телеграм-канал "НеМалахов", навчальний заклад, куди ходять брат та сестра, — далеко не проста школа.

Згідно з опублікованою інформацією, засновником елітної приватної школи The King Solomon School, розташованої на півночі від Тель-Авіва, є колишній співвласник "ВКонтакте" й наймолодший доларовий мільярдер Росії В'ячеслав Мірілашвілі.

Школа може похвалитися найпередовішими навчальними технологіями. У кожному класі — не більше ніж 15 дітей. У кабінетах дошки, до яких підключаються iPad, а уроки англійської тут щодня. Випускники отримують диплом міжнародного бакалаврату, з яким можна вступати до будь-яких університетів світу, зокрема до вузів Великої Британії та США.

Учні школи — теж не пересічні діти. Як правило, це нащадки політиків, бізнесменів, зірок шоу-бізнесу.

Вартість навчання в The King Solomon School дуже висока навіть за мірками економічно благополучного Ізраїлю: 6 тисяч шекелів на місяць на одну дитину. Оплачувати потрібно одразу за всі 12 місяців. Отже, за двох дітей за курсом на рублі Галкін платить на рік 3 мільйони 240 тисяч рублів.

Відомо, що Пугачова та Галкін купили будинок у Герцлії, який розташований за десять кілометрів від Тель-Авіва. Дітям до школи добиратися лише 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, що Алла Пугачова позбавилася свого останнього бізнесу в РФ.