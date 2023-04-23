Найдобріший ротвейлер у світі. Собака "усиновила" морських свинок (відео)

Мейша миє свинок, охороняє і з розчуленням дивиться, як вони сплять і їдять.

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Ротвейлерка Мейша стала героїнею мережі, після того, як в інтернеті з'явився відеоролик із собакою, яка стала прийомною мамою для морських свинок. Таким чином тварина рятується від самотності, доки її господарі на роботі, пише ресурс I heart dogs.

За словами господині собаки, Бетані, вона та її чоловік мають повні робочі дні. Щоб спостерігати за твариною під час своєї відсутності, вони встановили вдома відеокамери. Яким же був їхній подив, коли подружжя побачило, чим себе розважає Мейша.

Собака проводить свій день, буквально приклеївшись до клітки з морськими свинками. Якщо вони перебувають на нижньому рівні клітини, Мейша лягає та спостерігає за ними. Коли ж гризуни піднімаються нагору, тварина встає і так само не відходить від них, спостерігаючи за поведінкою свинок.

Як розповідає Бетані, матиір двох дітей, все почалося того дня, коли вона, як завжди, вирішила почистити клітку улюбленців і випадково впустила Мейшу до будинку. Через деякий час жінка помітила, що свинки зникли. Обшукавши приміщення, вона знайшла їх в одній кімнаті з собакою, яка увімкнула режим матері. Вона настільки турбувалася про безпеку свинок, що навіть трохи гарчала на кішку, яка спробувала наблизитися до гризунів. Ротвейлерка грає з ними, вилизує їх і всіляко опікується. Особливе задоволення їй приносить дивитися, як ця парочка їсть і спить.

Через породу Мейші люди часто вважають її страшною і не хочуть мати з нею нічого спільного. Вони також не хочуть, щоб їхні собаки гралися з нею. Натомість собака знайшла собі дуже несподіваних друзів, реалізувавши свій материнський потенціал і вирішивши проблему з самотністю.

Раніше Фокус писав про те, що ротвейлери входять до п'ятірки найнебезпечніших порід собак.