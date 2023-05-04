Менш офіційно. Як принцесу Шарлотту називають у школі

Офіційне імʼя восьмирічної онуки Чарльза ІІІ — Її Королівська Високість Принцеса Уельська Шарлотта.

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Стало відомо, як принцесу Шарлотту називають у школі. Про це пише Mirror.

Коли ім’я принцеси Шарлотти зачитується в її шкільному журналі, воно, звичайно, не таке королівське, як її офіційний титул. Попри те, що вона офіційно називається "Її Королівська Високість Принцеса Уельська Шарлотта", скорочена форма імені онуки короля Великобританії використовується набагато частіше.

Коли вона народилася вісім років тому, дівчинку назвали Шарлотта Елізабет Діана, причому її перше ім'я було жіночою формою Чарльз на честь її дідуся, а друге ім'я Елізабет — на честь прабабусі, покійної королеви, і Діани — покійної бабусі по батьківській лінії.

Раніше Шарлотта була відома як "Її Королівська Високість Принцеса Шарлотта Кембриджська", поки її батько, принц Вільям, не став другим у черзі на престол, коли його бабуся, королева Єлизавета II, померла у вересні 2022.

Наразі її офіційний королівський титул — "Її Королівська Високість Принцеса Уельська Шарлотта", який залишатиметься до кінця її життя.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Незважаючи на його постійність, це трохи довге ім’я для восьмирічної дитини в початковій школі, тому Кейт і Вільям по-різному написали його в її реєстрі.

Нагадуючи про принців Вільяма та Гаррі, які в дитинстві взяли за прізвище свого батька Уельс, Джордж, Шарлотта та Луї використовували Кембридж у школі.

Залишається невідомим, чи це досі так через зміну офіційної назви. Тому, судячи з усього, восьмирічну доньку принца Вільяма та Кетрін Міддлтон називають у школі Шарлотта Кембридж або Шарлотта Уельс.

Усі троє дітей принца та принцеси Уельської ходять до Lambrook, незалежної підготовчої школи в графстві Беркшир, після того, як родина переїхала до котеджу Adelaide Cottage з чотирма спальнями у Windsor Home Park неподалік від замку.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: Getty

Нагадаємо, який мультфільм принцеса Шарлотта готова переглядати багато разів.

Також Фокус писав про новий святковий портрет принцеси Шарлотти з домашнім улюбленцем.