Пріянка Чопра у ніжно-блакитній сукні з величезним бантом на показі свого фільму

Чопра грає головну роль майбутньої романтичної комедії "Знову любов".

Related video

40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра привернула до себе увагу, з'явившись на спеціальному показі фільму у Нью-Йорку у розкішному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Колишня "Міс світу", яка нещодавно розповіла про свою невдалу ринопластику, обрала для світського заходу ніжно-блакитний комплект від бренду Nina Ricci, що складається з топу з відкритими плечима та звуженої спідниці, що розкльошується від колін. Родзинкою її образу став обʼємний бант на спині, який переходив у довгий шлейф. Ніжне кольє-чокер та золоті сережки-кільця від Bulgari доповнювали вишуканий ансамбль Пріянки. Вона зробила легкий макіяж з рожевою помадою, а волосся залишила прямим.

Разом із нею на вечір прийшов чоловік, 30-річний вокаліст Jonas Brother Нік Джонас. Він був у чорному костюмі в тонку смужку та лакованих туфлях.

Нагадаємо, Чопра зізналася, що її чоловік ідеально підходить їй. Колишня зірка Боллівуду навіть докладно розповіла про те, "наскільки він прекрасний".

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку раніше продемонструвала Пріянка Чопра.