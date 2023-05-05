Вандали викосили статевий орган на газоні, де святкуватимуть коронацію Чарльза ІІІ

Мешканці комплексу, прокинувшись зранку, побачили малюнок та були обурені.

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Незважаючи на те, що переважна кількість британців з нетерпінням чекає на коронацію Чарльза III та урочистості з цього приводу, є й ті, хто не в захваті від майбутньої церемонії, тому й висловлюють своє ставлення до монархії, як можуть. Іноді для цього обирають не найпристойніший спосіб, як це зробили невідомі на території "Королівського півмісяця" у Баті, Англія, пише New York Post.

Прокинувшись уранці, місцеві жителі помітили на траві перед вікнами викошений величезний статевий орган.

"Велика фалічна фігура, вистрижена на газоні в комплексі "Королівський півмісяць" у місті Бат, вразила мешканців та туристів перед тематичним коронаційним прийомом у георгіанському стилі у пам'ятці XVIII століття", – пишуть журналісти.

Щоб прибрати малюнок, комунальним службам доведеться скосити весь газон Фото: SWNS

Поки що неясно, чи займаються цією справою правоохоронні органи.

На цьому газоні заплановано вечірку з нагоди коронації нового монарха.

Такий малюнок прикрашає тепер комплекс "Королівський півмісяць" Фото: SWNS

"Відзначте 300-річчя георгіанської епохи. Одягніть свою королівську корону, подивіться демонстрацію королівської моди і відвідайте георгіанського кухаря, який готує смачні страви на кухні", – йдеться в афіші заходу у "Королівському півмісяці".

The Royal Crescent у Баті є суцільним рядом з 30 будинків, що утворюють сегмент у формі півмісяця.

Житловий комплекс складається з 30 будинків, розташованих у вигляді підкови чи півмісяця. Фото: Getty

Він був спроектований архітектором Джоном Вудом — молодшим і збудований у період з 1767 по 1774 рік. Наразі будинки у "Королівському півмісяці" мають різних власників — більшість перебуває у приватній власності, але значна кількість будівель належить житловій асоціації. Комплекс відомий своїм бездоганним газоном.

Коронацію Чарльза III відвідають делегати із 203 країн та територій, серед яких 100 глав держав. Загалом на церемонії очікується приблизно 2300 осіб. Офіційною стравою святкового обіду стане французький кіш, а урочистості триватимуть три дні – з 6 по 8 травня. Також заплановано концерт за участю світових зірок, великий обід для всіх мешканців країни та волонтерські акції з благоустрою районів.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон напередодні коронації разом із чоловіком проінспектувала паби у центрі Лондона.