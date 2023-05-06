Принцеса Шарлотта з'явилася на коронації короля Чарльза у срібному вінку та вбранні Alexander McQueen

Восьмирічна принцеса повторила образ своєї матері. Кейт Міддлтон була в білому і схожому головному уборі.

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Принцеса Шарлотта і принц Луї прибули до Вестмінстерського абатства разом з принцом і принцесою Уельськими. Їм не дали роль у коронації, як принцу Джорджу, який був пажем дідуся, але вони сидять у першому ряду зі своєю матір'ю та батьком. Про це пише Daily Mail.

Двоє молодших дітей принца та принцеси Уельських, принцеса Шарлотта та принц Луї, підкорили серця тих, хто спостерігає за коронацією короля Чарльза III особисто та онлайн.

Принцеса Шарлотта на коронації короля Чарльза одягла вбрання від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта, якій цього тижня виповнилося вісім років, була помічена принцом Луї, який сидів поруч зі своїм молодшим братом, у кареті з принцом і принцесою Уельськими.

Брати і сестри прибули без свого старшого брата принца Джорджа, дев'яти років, який є почесним пажем свого діда і слідує за королем.

Заради коронації юна принцеса була одягнена в сукню від Alexander McQueen і накидку з шовкового крепу кольору слонової кістки з вишивкою з мотивами троянди, будяка, нарциса і трилисника, що символізують чотири нації.

Принцеса Шарлотта на коронації короля Чарльза одягла вбрання від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Її голову прикрашав головний убір Jess Collett x Alexander McQueen зі срібла, кришталю та срібної нитки.

До речі, юний принц Луї також був у дизайнерському вбранні, зшитому кравцями Севіл-Роу Деге та Скіннером. Він складається з синьої туніки з обробкою з натуральної шкіри зі спеціально розробленою мереживною прикрасою на комірі та манжетах.

Юний принц Луї помахав публіці, що зібралася на шляху до Вестмінстерського абатства, де проходить коронація короля Чарльза.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон була одягнена в сукню Alexander McQueen з шовкового крепу кольору слонової кістки з вишивкою сріблом, що зображує троянду, будяки, нарцис і трилисник. Її образ доповнювала мантія Королівського Вікторіанського Ордену.

Вбрання принцеси Шарлотти повторювало вбрання її матері Фото: Getty Images

Гості короля почали прибувати в абатство з 7-ї ранку — за чотири години до церемонії. У Лондоні перебувають близько 100 глав держав, присутні представники 203 країн.

Перша леді України, Олена Зеленська, також присутня на коронації. Її супроводжує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також на коронацію були запрошені численні зірки, зокрема Кеті Перрі та Лайонел Річі, які виступатимуть на святковому концерті.