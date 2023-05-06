Похмурий жнець. Перед коронацією Чарльза III помітили дивну фігуру у чорному плащі (відео)

Поява невідомого викликала шквал домислів у коментарях, а відео переглянули вже сотні тисяч людей.

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Під час коронації Чарльза III не обійшлося і без незрозумілих явищ. Користувач Twitter під ніком @realjoegreeeen опублікував на своїй сторінці відео, де повз вхід у Вестмінстерське абатство йде дивна людина в довгому плащі з каптуром і палицею. Вона з'являється буквально на кілька секунд.

"Хтось ще помітив Похмурого жнеця у Вестмінстерському абатстві?" – йдеться у підписі.

Кадри моментально облетіли мережу, їх у перші кілька годин переглянули сотні тисяч людей. Багато хто не повірив у побачене, інші були чимало здивовані.

"З'явився похмурий жнець", "Це схоже на ту сцену в Екзорцисті 3", "Я вже кілька разів бачив цей кліп і не можу відірватися від музичного супроводу появи жнеця", "Це не похмурий жнець. Це схоже на людину, яка проходить повз. Я сподіваюся, що всі будуть у безпеці. Стільки людей з усього світу в одному місці", "Меган зробила це тоді", "Це переодягнений принц Ендрю", "Хтось щойно відредагував це чи це дійсно хтось пройшов повз?" "Більше схоже на те, що вони знімають "Крик VII", а "Примарне обличчя" переслідує монархію", – пишуть у коментарях.

Похмурий жнець – це свого роду образ смерті, яка в європейській культурі часто зображується у вигляді скелета з косою, одягненого в білий або чорний балахон з капюшоном (Grim Reaper — "Похмурий жнець"). Саме тому смерть називають часом "кістлява". Інші вірування стверджують, що Похмурий жнець — це лише психопомп, що служить для розриву останніх зв'язків між душею і тілом і для ведення духу померлого в потойбічне життя.

Не виключено, що хтось у такий спосіб пожартував. Як відомо, напередодні коронації у місті Бат перед комплексом "Королівський півмісяць", де пройде святкова вечірка з нагоди коронації, невідомі вистригли на газоні дев'ятиметровий пеніс.

Коронація Чарльза III – перша з 1953 року, коли покійна королева Єлизавета II була коронована у Вестмінстерському абатстві та правила країною понад 70 років. 74-річний король Чарльз зійшов на престол у вересні.

Щоб подивитися церемонію, до Лондона з'їхалися близько двох мільйонів людей з усіх куточків Великобританії, Співдружності та всього світу. Їх не зупинив навіть дощ.

Раніше Фокус писав, що астрологи говорять про правління нового короля.