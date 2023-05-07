Можуть виявитися віщими: експерти назвали п'ять снів, які передбачають майбутнє

Падіння, політ, переслідування, оголеність та випадання зубів, на думку експертів, не просто сни, що відображають пережиті за день емоції людини. Вони здатні впливати на найближче майбутнє.

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П'ять поширених снів, які бачать люди, говорять не лише про пережиті за день емоції, а й передбачають майбутнє. Експерти Bed Kingdom назвали сни, які можуть виявитися віщими.

Про що говорить падіння уві сні

Такі сни — це спосіб нашого мозку донести до людини те, щоб вона була обережна й уважно перевіряла своє повсякденне життя на наявність потенційних загроз.

Крім того, сни про падіння можуть говорити про те, що в недалекому минулому людина відчувала такі емоції, як страх, пригніченість і безпорадність.

Сни про переслідування: чому їх бачать люди

Якщо людина уві сні тікає від переслідувача, це може говорити про те, що вона відчуває гнів щодо чогось у повсякденному житті. Також вони попереджають про небезпеку, що насувається.

Уві сні випадають зуби: що це означає

Такі сни можуть свідчити про те, що людині чогось не вистачає у повсякденному житті. Вони також говорять, що людина почувається невпевнено. Крім того, сон про випадання зубів може служити сигналом про те, що людина не знаходить спільної мови зі своїм тілом і неправильно інтерпретує його сигнали.

До чого сниться оголеність

Сни, пов'язані з оголенням, можуть бути способом впоратися з почуттям незахищеності та вразливості. Такий сон може навіть свідчити про те, що спляча людина в чомусь звинувачує чи готується звинуватити іншу людину.

З іншого боку сни про оголення — це ознака того, що людина відчуває мову тіла і правильно пояснює ці сигнали.

Політ уві сні: що означає цей сон

Ці сни найчастіше сняться тим людям, які у повсякденному житті відчувають абсолютну свободу. Однак, якщо уві сні людина намагається злетіти, але не може цього зробити, такий сон вказує на відсутність впевненості.

Нагадаємо, у квітні експерти розповіли, чому слід уникати денного сну і як це пов'язано з інсультом. Вони вважають, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Також у березні ЗМІ писали про те, які п'ять речей потрібно прибрати зі своєї спальні, щоб сон був міцним. На думку експертів, багато хтось із нас сам винен у тому, що погано засинає і не може розслабитися уві сні. Адже спальня має бути справжнім притулком для спокою, а не просто кімнатою.