У рожевому брючному костюмі: Софія Річі відвідала виступ свого батька на коронаційному концерті

Дочка знаменитого співака Лайонела Річі обрала гламурний образ, щоби подивитися виступ батька.

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24-річна американська модель Софія Річі продемонструвала яскравий костюм, який вона одягла для концерту на честь коронації короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. На зірковому шоу у Віндзорському замку виступав також батько дівчини, 73-річний поп-виконавець Лайонел Річі. Відповідні фото Софія опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На знімках Річі позує в елегантному рожевому костюмі з атласної тканини від Destree, який складався з укороченого блейзера з пишними рукавами та високим коміром та відповідних штанів. Образ модель доповнила чорною сумочкою того ж бренду та чорними гостроносими туфлями. Свої гарні риси обличчя дівчина підкреслила ніжною палітрою макіяжу.

Лайонел Річі виступив перед королем Чарльзом III та королевою Каміллою під час коронаційного концерту вчора ввечері.

Нагадаємо, 22 квітня у розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рів'єрі відбулося весілля Софії Річі та 29-річного британського музичного продюсера Елліота Грейнджа. А наступного дня в Мережі з'явилися перші кадри з нареченою в розкішному вбранні від Chanel, яких під час урочистостей дівчина змінила цілих три.

Також Фокус писав, Кейт Міддлтон приїхала на коронаційний концерт у костюмі за 106 тисяч гривень.