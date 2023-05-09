Адель насолоджувалася побаченням із нареченим під час гри NBA (фото)

Адель насолоджувалася рідкісним побаченням зі своїм нареченим на Crypto Arena у Лос-Анджелесі.

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34-річна британська співачка Адель була помічена на корті гри "Лейкерс" проти "Голден Стейт Уорріорз" разом зі своїм нареченим, 41-річним спортивним агентом Річем Полом. Про це пише Daily Mail.

Для виходу артистка зі світовим ім'ям обрала лляний костюм від AEXAE, що складається з штанів вільного крою і оверсайз сорочки. Для розмаїття з монохромним чином переможниця "Греммі" одягла пару чорних босоніжок на підборах від Gianvito Rossi. Адель доповнила свій образ золотими сережками-кільцями, набором браслетів на кожному зап'ясті, золотими намистами та годинником Bulgari.

На фотографіях Адель сміялася та насолоджувалася часом зі своїм коханим.

Річ вибрав повсякденний комфортний чорний спортивний костюм із зеленим контуром. Він також додав просту білу футболку під костюм. Він одягнув пару кросівок і додав синій годинник на ліве зап'ястя, щоб завершити свій образ.

Нагадаємо, 34-річна співачка розлучилася з бізнесменом Саймоном Коннекі у 2019 році. Від колишнього союзу артистки підростає син Анджело, якому Адель присвятила свій останній альбом "30", де знаменитість намагалася розповісти дитині про причини розлучення його батьків.

з 2021 року Адель зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом. І в Мережі активно ходять чутки про таємне одруження британської зірки.

Також Фокус писав про чутки навколо таємного весілля Адель і Річа Пола.