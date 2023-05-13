Принцеса Беатріс готує вечірку для принцеси Євгенії з нагоди народження малюка

Племінниця короля Чарльза стане вдруге матір'ю влітку.

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Принцеса Беатріс була зображена в Лондоні в п'ятницю з повітряними кулями в дитячій тематиці, і королівські шанувальники впевнені, що старша дочка принца Ендрю готується влаштувати вечірку для своєї молодшої сестри, принцеси Євгенії, з нагоди народження дитини. Про це пише Hello.

На фото Беатріс була зображена на прогулянці зі зв'язкою повітряних куль, на одному з яких було написано слово "дитина", інший був у формі синьо-срібного серця, а третій був у формі слона.

Беатріс виглядала стильно у білій сорочці, яку вона поєднувала з чорно-білим жакетом Вurberry та темно-бордовою спідницею Whistles. Вона доповнила образ парою кросівок Gucci та чорною сумкою Celine.

Про вагітність Євгенії було оголошено ще у січні у заяві Букінгемського палацу, в якій говорилося: "Сім'я у захваті, і Август дуже хоче стати старшим братом".

Тим часом Євгенія поділилася своїм повідомленням у Instagram, сказавши: "Ми так раді поділитися, що цього літа у нашій родині буде поповнення".

Принцеса Євгенія із чоловіком Фото: Getty Images

Сама Беатріс є мамою однорічної дочки Сієнни, а також мачухою для 7-річного сина свого чоловіка.

Діти Беатріс та Євгенії часто проводять час разом. Минулого місяця Євгенія порадувала королівських шанувальників, опублікувавши зворушливо фото Сієнни та Августа, які проводять день у Лондонському зоопарку.

На знімку обидві дитини стояли спиною до камери, притиснувши руки до скляного корпусу, і милувалися пінгвінами, що плавали навколо.

Раніше Фокус писав, що принцеса Євгенія у деталях розповіла про материнство.