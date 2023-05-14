Черевик Вєрки Сердючки полетів у глядацьку залу під час виступу на "Євробаченні-2023" (відео)

У мережі Сердючку вже прозвали "новою Попелюшкою".

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Українська шоу-зірка Вєрка Сердючка (у миру Андрій Данилко) підірвала публіку на гранд-фіналі "Євробачення-2023", виконавши свій безсмертний хіт Dancing Lasha Tumbaii, з яким представляла нашу країну на конкурсі 2007 року, посівши друге місце. Щоправда, зараз зірка співала Russia goodbye.

Вона так експресивно танцювала на сцені в Ліверпулі, що в якийсь момент з її ноги злетів черевик і впав десь у залі в натовпі глядачів. Кадри, що зняли це, вже розлетілися мережею, а артистку охрестили "новою Попелюшкою".

Натомість, Вєрка не розгубилася і продовжила запальні танці.

Після того, як 16 років тому Данилко посів друге місце на "Євробаченні-2007", він більше не захотів представляти країну на конкурсі, зазначивши, що підготовка до нього забирає дуже багато сил.

"Ось хоч пристреліть мене! Ніколи в житті. Це дуже емоційно виснажлива історія. Ти потрапляєш під такий тиск. Тут тебе люблять, тут тебе ненавидять, тут проклинають", – говорив артист у коментарі УНІАН.

За годину до початку гранд-фіналу "Євробачення-2023" Вєрка Сердючка з мамою прийшли підтримати гурт TVORCHI. Дует із Тернополя виступив під номером 19 та посів шосте місце.

Раніше Фокус писав, що після вторгнення ЗС РФ до України Данилко змінив назву пісні Dancing Lasha Tumbaii на Russia goodbye. За словами артиста, жодних іносказань у пісні більше не буде і там звучатиме лише прощання з РФ.

"Хлопці, з 24 лютого ніякого "лаша тумбай" у цій пісні… тільки "раша, гудбай". Я не співав цього. Ви хотіли почути це — ось ви це почули", — заявив Данилко і втілив плани в реальність.