Олена Зеленська у білому костюмі-кімоно зустрілася з президентом Південної Кореї

Зеленська також візьме участь у конференції "Азіатське лідерство".

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Перша леді України Олена Зеленська з робочим візитом перебуває у Сеулі, де провела зустріч із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Фотографіями із зустрічі вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Для заходу дружина Володимира Зеленського обрала білий костюм-кімоно, що складається з подовженого блейзера з рукавами три чверті і розрізами на них, а також штанів з високою посадкою.

Олена Зеленська та Юн Сок Йоль Фото: Instagram @olenazelenska_official

Коричневі туфлі-човники, золоті сережки та масивна золота брошка, яку вона прикріпила до лацкан, доповнили елегантний образ першої леді. Зеленська зібрала волосся в акуратну зачіску та зробила нюдовий макіяж.

Олена Зеленська та Юн Сок Йоль Фото: Instagram @olenazelenska_official

Перша леді подякувала Юн Сок Йолю за підтримку формули світу Президента України Володимира Зеленського і передала дружині президента запрошення на третій саміт перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла про свої враження після коронації короля Чарльза ІІІ, яка відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Раніше Фокус писав про 3 вбрання Олени Зеленської на коронації короля Чарльза ІІІ.