Королева Камілла обирає таку ж сумочку, як у Меган Маркл (фото)

Раніше герцогиня Сассекська вже виходила у світ з таким аксесуаром.

Related video

Королева Камілла вийшла на публіку з такою ж сумочкою, як у Меган Маркл. Про це пише Page Six.

Нова королева Великобританії та король Чарльз III вирушили на зустріч з публікою в лондонському районі Ковент-Гарден, і дружина монарха взяла із собою знайому сумочку на їхню першу спільну подію після коронації пари 6 травня 2023.

75-річна Камілла була в бірюзовій сукні-пальті та білому шовковому шарфі, доповнивши її темно-коричневою сумкою з верхньою ручкою ($452) від Charlotte Elizabeth, британського бренду, який колись носила Меган Маркл.

Королева Камілла у Лондоні Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська "вигуляла" свою каштанову сумочку Bloomsbury ($477) під час поїздки до Північної Ірландії у 2018 році.

Тим часом Камілла у 2023 представила оновлену форму такої ж сумки, вибравши трохи менший стиль Mayflower від Шарлотти Елізабет, який наразі доступний лише для попереднього замовлення.

Джонс каже, що особистий секретар Камілли попросив каталог "багато місяців тому" після того, як королівська особа виявила інтерес до бренду та його історії.

Попри те, що дизайнерка особисто "відвезла її в Clarence House", вона не знала, коли і чи візьме королева сумку Mayflower, сказавши, що вона була "в захваті", побачивши Каміллу з аксесуаром на публіці.

Меган Маркл у 2018 Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл неспроста обрала "золотий" наряд на вручення премії.

Також Фокус писав про нещасний випадок з Меган Маркл та принцом Гаррі.