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Стало відомо, хто може помирити принца Гаррі та принца Вільяма

Принц Гаррі та принц Вільям, хто може помирити принца гаррі та принца вільяма, скандальні мемуари принца гаррі
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та принц Вільям

Сини короля Чарльза ІІІ перебувають у напружених стосунках після випуску скандальних мемуарів герцога Сассекського.

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Стало відомо, хто може помирити принца Гаррі та принца Вільяма. Про це пише Daily Mail.

Сини короля Чарльза ІІІ могли б "закопати сокиру війни" за допомогою цієї королівської особи. За словами інсайдера, лише принцеса Анна змогла подолати розрив між братами принцами Вільямом і принцом Гаррі, що постійно зростав.

"Королівська принцеса завжди була слабкою до Гаррі, і вони обидва мають гарне почуття гумору", — розповіло джерело про 72-річну сестру британського монарха.

"Люди говорять, що принц Ендрю був "запасним", але Анна теж була другою, і особливо після смерті [принцеси] Діана завжди відчувала обов’язок підтримувати свого племінника", — додали вони.

"І Анна, і Гаррі мають чудове почуття гумору і більше спільного, ніж може здатися".

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Принцеса Анна
Фото: Getty Images

38-річний герцог Сассекський викликав переполох у своїй родині, коли в січні 2023 випустив свої мемуари "Запасний".

Після публікації книги 40-річному Вільяму нібито потрібен був час, щоб охолонути, перш ніж досягти примирення з Гаррі.

Брати зустрілися віч-на-віч на початку цього місяця на коронації свого батька 6 травня — це їхня перша зустріч після похорону бабусі, королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022.

Під час коронації у Вестмінстерському абатстві вони сиділи окремо: Вільям був у першому ряду, а Гаррі — у третьому.

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Принц Гаррі та принц Вільям
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі думає, що брат спеціально зробив його запасним.

Також Фокус писав про небажання принца Вільяма миритися з принцом Гаррі.