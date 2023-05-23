Арнольд Шварценеггер позував на червоній доріжці з дочками, але подалі від позашлюбного сина

Мимоволі Крістіна та Кетрін Шварценеггер підтвердили чутки про те, що не спілкуються зі своїм зведеним братом.

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75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер повернувся на червону доріжку. "Залізний Арні" відвідав прем'єру свого останнього проєкту, в якому знявся, – комедійного шпигунського серіалу "ФУБАР" від Netflix, вихід якого заплановано на 24 травня. Перед камерами фотографів він позував разом із 33-річною дочкою Кетрін та 31-річною дочкою Крістіною. Ще один член зіркового сімейства, який розділив радість Арнольда, – відомий актор і за сумісництвом зять колишнього губернатора Каліфорнії Кріс Пратт.

Позашлюбний син актора, 25-річний Джозеф Баена, теж був на прем'єрі, проте позував окремо. Така відстороненість сестер Шварценеггер від зведеного брата підтвердила чутки про те, що обоє дівчат не спілкуються з ним, на відміну від їхніх братів Крістофера та Патріка. Ті комунікують із Джозефом і навіть тренуються в одному спортзалі. Щоправда, ні брати, ні сестри не підписані на Баену в соцмережі. Джозефа не запросили і на весілля Кетрін із Праттом у 2019 році.

Арнольд Шварценеггер із дочками на прем'єрі серіалу "ФУБАР" Фото: Getty

Хлопець раніше стежив за Кетрін та Патріком в Instagram, але згодом відписався від них. За словами інсайдерів, Кетрін ображається на Джозефа за те, що він є "продуктом роману, який Арнольд приховував роками".

Незважаючи на те, що з братами та сестрами у Баени стосунки так собі, то з батьком він дуже близький. Арнольд не просто визнав сина, якого йому народила покоївка їхньої родини Мілдред Баена, а й оплатив йому навчання в університеті. Зараз Джозеф працює ріелтором та знімається в кіно.

Джозеф Баена на прем'єрі серіалу тримався подалі від родичів

У серіалі "Фубар" Арні грає батька, агента ЦРУ, який береться за останню справу перед виходом на пенсію та раптово з'ясовує, що його дочка теж працює у розвідці.

На килимовій доріжці Шварценеггер виглядав святково в чорному костюмі, білій сорочці та червоній краватці. Кетрін одягла чорну водолазку, штани в тон та пару шкіряних черевиків. Її чоловік, найбільш відомий за роллю Зоряного Лорда в кінематографічному всесвіті Marvel, був у куртці-бомбері і джинсах.

Христина позувала у брючному костюмі гірчичного кольору.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер зізнався, що досі кохає свою колишню дружину Марію Шрайвер.