65-річна Шерон Стоун поділилася фото у яскравому купальнику

Попри вік, голівудська акторка все ще може похвалитися стрункою та підтягнутою фігурою.

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65-річна американська акторка Шерон Стоун продемонструвала свою фігуру. Фотографією в купальнику знаменитість поділилася з шанувальниками у своєму Instagram-акаунті.

На селфі в дзеркалі зірка "Основного інстинкту" постала у зеленому бікіні від Dolce & Gabbana із чорним леопардовим принтом. Купальний костюм із двох частин підкреслював її струнку фігуру. Мати трьох дітей позувала у вітальні свого особняка у Беверлі-Гіллз у чорних сонцезахисних окулярах.

"Готова до літа", — написала під публікацією голівудська зірка.

Шерон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Позаду Стоун була кольорова фотографія в рамці однієї з її улюблених актрис, Мерілін Монро, оголеної в ліжку та загорнутій у білі простирадла. Також на знімку можна розглянути цікаві статуетки, її собаку Бандита, журнальний столик із кількома книгами та крісло з подушкою. Французького бульдога Шерон взяла собі у 2018 році.

Домашній улюблений Шерон Стоун

Останнім часом на Стоун обвалилась низка серйозних проблем. Вона перенесла операцію, втратила половину свого стану через банківську кризу в США, а зовсім недавно помер її 57-річний брат Патрік. Трагедія сталася через два роки після того, як у Шерон помер 11-місячний племінник Рівер від поліорганної недостатності.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун втратила опіку над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".