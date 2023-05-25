Джордж Клуні зʼявився на публіці без дружини (фото)
Актор є амбасадором благодійної лотереї поштових індексів.
62-річний американський актор Джордж Клуні зʼявився на публіці без своєї дружини Амаль. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "11 друзів Оушена" був у сірому костюмі під час відвідування благодійної події німецької лотереї поштових індексів у The Frame у Дюссельдорфі.
Як відомо, Клуні є міжнародним амбасадором лотерейної групи, яка збирає гроші для благодійних організацій через щомісячну підписку.
Чоловік Амаль Клуні поєднав офіційний образ із класичною білою сорочкою. 45-річної юристки на заході в Німеччині не було.
Німецька лотерея поштових індексів була заснована у 2016 році, і щорічна гала-церемонія відзначає роботу некомерційних організацій, рівні можливості, соціальну згуртованість і захист природи та навколишнього середовища.
У Великій Британії участь у лотереї за підпискою коштує 12 фунтів стерлінгів щомісяця, і вона зібрала понад 12,6 млрд євро на благодійність і добрі справи.
Головний герой картини "11 друзів Оушена" та юристка Амаль одружилися у 2014 році. Наразі вони виховують двох спільних спадкоємців — Олександра та Еллу.
Нагадаємо, 62-річний Джордж Клуні в порваному халаті знявся в рекламі кави.
Також Фокус писав про появу Амаль та Джорджа Клуні на публіці в Лондоні.