Котячий бант. Як Кейт Міддлтон додає жіночності своїм вбранням

Комір у вигляді вільного банта став візитівкою принцеси Уельської.

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Кейт Міддлтон вже давно є іконою стилю, і будь-яке її вбрання негайно стає культовим: його розбирають модні експерти та критики. І вони зазначили, що принцеса Уельська відчуває особливу пристрасть до блуз і суконь з бантом. Комір у вигляді вільно зав'язаного банта ще називають "котячим". Так Кейт додає жіночності своїм вбранням. Про це пише Daily Mail.

Такий бант став візитною карткою Кейт, принцеси Уельської у 2019 році. Тоді вона одягла коралову сукню на хрестини племінника Арчі, а потім з'явилася у блузці від Gucci з таким коміром. І критики були здивовані, дізнавшись, що блузку вона надягла задом наперед.

Знаменита блузка, одягнена неправильно

Принцеса Уельська носила блузку з бантом, щоб додати жіночності до свого бордового ділового костюма Roland Mouret під час турне США.

Комір з бантом — візитна картка принцеси Уельської Фото: Getty Images

Штанні костюми стали ще однією улюбленою річчю у гардеробі Кейт Міддлтон. Адже найчастіше їй доводиться часто брати участь у заходах, де потрібна мобільність і в сукні не завжди вдається зберегти пристойний вигляд, адже весь час треба думати про те, щоб не задерся поділ.

Так що Кейт рішуче змінила модні правила королівської сім'ї та охазяйнувалась безліччю яскравих костюмів, які вона доповнює простими топами та блузками з бантами, пом'якшуючи діловий стиль.

Кейт виглядала витончено та елегантно у шовковій блузці Winser London у поєднанні з блакитним жакетом для відвідування благодійної організації PIPS.

Комір з бантом — візитна картка принцеси Уельської Фото: Getty Images

Стиль може бути мимовільною даниною поваги принцесі Діані, яка, як відомо, носила білу блузку з бантом і синій костюм, коли оголосила про свої заручини з Чарльзом у 1981 році.

Стиліст Сюзі Хаслер, керівниця Style by Susie, розповіла, що популярний королівський образ дає можливість використовувати "дуже різні стилі", і в той самий час підходить "усім фігурам".

Комір з бантом — візитна картка принцеси Уельської Фото: Getty Images

"Кейт традиційна і жіночна в одязі, який носить, тому бантик у неї зав'язаний. Через те, що вона належить до королівської сім'ї, вона завжди вибирає більш формальний і консервативний одяг", — за словами Сюзі, інші члени королівської родини віддають перевагу жіночному, але формальному стилю.

А Меган Маркл, негласна суперниця Кейт Міддлтон у модній битві, віддає перевагу більш розслабленим образам, але також любить одяг більш простого і навіть "чоловічого" крою. Занадто жіночні вбрання їй не до смаку.

Раніше Фокус писав про те, які костюми вибирає Кейт Міддлтон та як можна повторити її образи. Головний секрет: штанні костюми яскравих кольорів та цікавого фасону, який додає в образ родзинку.