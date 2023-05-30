У будинок Бенедикта Камбербетча з родиною актора всередині увірвався чоловік з ножем

Під час спроби вторгнення актор і вся його родина були вдома та дуже злякалися.

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46-річний британський актор Бенедикт Камбербетч не на жарт злякався за своє життя та життя сім'ї після того, як невідомий чоловік із ножем увірвався на територію його маєтку у Північному Лондоні та погрожував їм, повідомляє Daily Mail. Зловмисник пробрався через залізну браму палісадника в будинку актора вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів і зробив серію жахливих погроз.

Під час появи непроханого гостя сам актор, його дружина Софі Гантер та троє їхніх дітей були вдома та чули крики зловмисника зовні, коли той намагався зламати двері.

"Я знаю, що ти переїхав сюди, сподіваюся, він згорить", — прокричав чоловік, після чого взяв один із вазонів і кинув його в стіну будинку, а потім зірвав домофон за допомогою ножа для риби і плюнув на нього.

Актор викликав поліцію, проте зловмисник встиг втекти до приїзду правоохоронців. Слідчі швидко вирахували підозрюваного завдяки доказам з ДНК, залишеним на місці злочину.

Затриманим виявився 35-річний Джек Бісселл, який раніше працював шеф-кухарем у п'ятизірковому готелі Beaumont Hotel у Мейфері. Його заарештували, оштрафували на 250 фунтів стерлінгів і засудили до трирічного заборонного судового наказу, згідно з яким він має триматися від родини Камбербетчів та району їхнього проживання якнайдалі.

Джек Бісселл

Під час судового розгляду цього місяця прокурори заявили, що Бісселл нібито сказав власнику найближчого до будинку зірки магазину, що збирається увірватися в будинок Камбербетча і спалити його, проте тоді ніхто його слова не сприйняв серйозно.

Бісселл визнав себе винним, і 10 травня йому було винесено вирок. Проте подробиці щодо дати, коли стався інцидент, не розголошуються. За інформацією джерела, факти цієї справи не могли бути опубліковані доти, доки вони "успішно не оскаржили загальні обмеження на повідомлення цього тижня".

Сім'я актора була налякана інцидентом.

"Природно, вся сім'я була в абсолютному жаху і думала, що цей хлопець проникне всередину і завдасть їм шкоди. На щастя, це ніколи не заходило так далеко. У Бенедикта і Софі було багато безсонних ночей, відколи вони турбувалися про те, що вони можуть знову стати мішенню. Той факт, що це було цілеспрямоване вторгнення, робить його набагато страшнішим", — розповів друг пари.

Додамо, що у 2015 році Бісселла сфотографували заарештованим спідній білизні під час акції протесту проти військової інтервенції в Сирії.

Поліція раніше вже затримувала Бісселла на акції протесту

Раніше Фокус писав, що Барбадос може вимагати від сім'ї Бенедикта Камбербетча компенсацію за рабство.