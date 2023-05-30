46-річного Орландо Блума помітили на пляжі в Каннах (фото)

Актор продемонстрував своє мʼязисте тіло.

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46-річного британського актора Орландо Блума помітили на пляжі у Франції. Про це пише Daily Mail.

Наречений Кеті Перрі насолоджувався відпусткою в Каннах після кількох виходів на червону доріжку популярної події.

Актор демонстрував свої м’язи в темно-синіх шортах для плавання, ніживши на сонці під час перебування в готелі Eden Roc Cap d'Antibes. Блум продемонстрував свою статуру, охолоджуючись після занурення в море.

Зокрема він розважався на сонці, піднімаючись по мотузковій драбині, щоб сісти на гойдалку. Кеті Перрі під час цієї поїздки з актором не було.

Орландо Блум у Каннах

Батько двох відвідав Каннський кінофестиваль-2023, щоб прорекламувати свій новий фільм "Gran Turismo", який розповідає про реальну історію молодого вундеркінда з відеоігор, який перетворився на гонщика.

Орландо Блум у Каннах

Картина розповідає історію життя Дженна Марденборо, який у 2011 році став третім переможцем GT Academy і наймолодшим переможцем, якому це вдалося, йому було лише 19 років.

Нагадаємо, колишня дружина Орландо Блума Міранда Керр розповіла про дружбу з його нареченою.

Також Фокус писав про романтичне побачення Орландо Блума та Кеті Перрі після повернення актора з України.