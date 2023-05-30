Гайді Клум помітили за пристрасними поцілунками з чоловіком (фото)

Зіркова пара відпочиває на пляжі у Франції після Каннського кінофестивалю-2023.

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49-річну німецьку топмодель Гайді Клум помітили за пристрасними поцілунками з чоловіком. Про це пише Page Six.

На фотографіях зіркову пару, яка одружилася у 2019 році, можна було побачити, як вони проводять час під час прогулянки на яхті біля узбережжя Канн — цілуються та торкають одне одного, гріючись на сонці.

Гайді, якій 1 червня виповнюється 50 років, продемонструвала своє підтягнуте тіло в білому бікіні, а 33-річний гітарист Tokio Hotel показав своє мʼязисте тіло в чорних шортах і помаранчевій кепці.

В якийсь момент Клум тримала ногу та руку на стегні свого чоловіка, коли вони пристрасно стиснули губи.

Їхня прогулянка на яхті відбулася через кілька днів після того, як модель відвідала червону доріжку на прем’єрі фільму "Пристрасті Додіна Буффанта" на Каннському кінофестивалі-2023.

Гайді Клум та Том Каулітц

Спільних дітей у пари наразі немає, проте від попередніх союзів зірка подіумів виховує чотирьох спадкоємців, серед яких донька Лені, яка пішла стопами зіркової матері.

Гайді Клум з донькою Фото: heidiklum

Нагадаємо, Гайді Клум та Том Каулітц поділилися відвертими знімками на честь річниці весілля.

Також Фокус писав про відпочинок Орландо Блума на пляжі в Каннах.