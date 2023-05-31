Бейонсе найняла 12 швачок і платить їм десятки тисяч доларів під час свого концертного туру

Наразі поп-зірка подорожує в рамках свого довгоочікуваного світового турне "Ренесанс" та її супроводжує ціла армія помічників.

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Співачка Бейонсе зараз виступає у Лондоні у рамках свого концертного туру "Ренесанс". Бо це її перше турне за кілька років. То підготовка до концертів зайняла багато часу. Бейонсе часто змінює вбрання на сцені, і деякі з них створили знамениті дизайнери. А щоб костюми сиділи ідеально, вона найняла 12 швачок і платить їм десятки тисяч доларів за роботу. Про це пише Daily Mail.

41-річна співачка виступає на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" до 4 червня. Вона вразила шанувальників своїм сліпучим набором дизайнерського вбрання на сцені та сет-листом з її відомих хітів.

Бейонсе зараз виступає у Лондоні

Виступи поп діви вражають уяву, і щоб усе було ідеально, Бейонсе платить десятки доларів команді з "найкращих лондонських швачок", які ремонтують її костюми та підганяють їх по фігурі.

"Бейонсе найняла всіх найкращих швачок Лондона. Над її гардеробом працює більше людей, ніж у деяких великих дизайнерів. Це коштує десятки тисяч, але вона вважає, що видовище в турі того варте, вона хоче постійно оновлювати свої вбрання", — повідомляє джерело. Іронічно, але вчинком зірки залишилися незадоволені інші зірки, які тепер не можуть знайти спеціалістів для підготовки власного вбрання вже для їхніх концертних турів. Адже Бейонсе найняла найкращих.

"Один менеджер рвав на собі волосся, намагаючись знайти когось, хто полагодить пару дизайнерських туфель, і йому довелося самому мчати до шевця. Тому що всі інші були зайняті Бейонсе", — розповіло джерело.

Ефектні сценічні вбрання зірки включають блискучі комбінезони, чудові металеві корсети та мінісукні від багатьох дизайнерів, таких як Alexander McQueen, Loewe та Девід Кома.

Бейонсе розпочала своє лондонське шоу у понеділок увечері та вразила своїх відданих шанувальників своїм сенсаційним виступом.

У свій перший вечір у Лондоні Бейонсе розбурхала публіку, коли поряд з нею на сцені з'явилася її старша дочка Блю Айві.

Блю Айві виступила на сцені разом із матір'ю

Її чоловік та батько Блю Айві Джей Зі з гордістю спостерігав за ними із зали разом із знаменитими гостями Кріс Дженнер та Дуа Ліпою.

Раніше Бейонсе вивела Блю Айві на сцену в Парижі, коли дочка приєдналася до професійних танцюристів, щоб станцювати під My Power.

Ділячись знімками з концерту, Бейонсе написала: "Мій прекрасний первісток. Я так пишаюся і вдячна за те, що я твоя мама. Ти приносиш нам стільки радості, мій любий ангел".

Бейонсе зараз виступає у Лондоні

Нагадаємо, у співачки троє дітей. Блю Айві з'явилася на світ у 2012 році. Причому Бейонсе довелося лягти до клініки під фальшивим ім'ям Інгрід Джексон.

А двійнят, на ім'я Румі та Сер вона народила у 2017 році.

Виступаючи в Лондоні, Бейонсе вшанувала пам'ять покійної королеви рок-н-ролу Тіни Тернер, яка померла у віці 83 років, емоційним виконанням "River Deep, Mountain High".