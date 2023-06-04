Онуку Єлизавети ІІ помітили в економ-класі літака (фото)

Пасажири були дуже здивовані, побачивши, хто з ними летітиме з Ніцци до Лондона.

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42-річна онука покійної британської королеви Єлизавети II та рідна племінниця нинішнього монарха Чарльза III Зара Тіндалл та її чоловік Майк – одна з найяскравіших пар у великій родині. Вони відомі своєю веселою вдачею, почуттям гумору і при цьому гідно представляють британську монархію, хоч і не є членами сім'ї. Нещодавно вони в черговий раз змусили шанувальників захопитися ними, продемонструвавши, що не цураються бути ближче до народу. У соцмережах з'явилися фотографії з борту літака авіаліній Air France, яким Тіндалли летіли з Ніцци, з Monaco Grand Prix, до лондонського аеропорту Хітроу.

Очевидці сфотографували, як подружжя сидить у залі очікування, причому Зара заснула, бавлячи час до посадки, а потім вони складали свої речі вже на борту. Найбільше пасажирів економ-класу здивувало, що члени найвідомішої королівської родини у світі летять поруч із ними, а не у першому чи бізнес-класі.

Зара та Майк Тіндалли чекають на свій рейс Фото: royalteawithjam/Instagram Фото: royalteawithjam/Instagram

У коментарях до фото користувачі не приховували свого захоплення:

"Вони дивовижні! Люблю їх!", "У Зари вийшло! Так здорово бачити їх нормальними людьми!", "Мені подобається, що вони не витрачають багато на дорогу. Це показує, що вони не загордилися., "Будь-який, хто коли-небудь чекав в аеропорту, може повністю відчути, через що проходить Зара на фото", "А вона мені подобається, і чоловік теж, вони просто живуть і не мріють про трон і не ниють, дві простих людини з королівської сім'ї".

Зара Тіндалл – єдина дочка принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса, та 20-та в лінії наслідування престолу. Вона щасливо одружена з колишнім капітаном збірної Англії з регбі-15 Майком Тіндаллом, якому народила трьох дітей. Зара займається кінним спортом, виграла чемпіонат світу з триборства в Ахені і 2006 року була визнана компанією BBC "Спортивною особистістю року". 2007 року за успіхи у кінному спорті Зару нагородили орденом Британської імперії.

Раніше Фокус писав про те, Зара та Майк не соромляться виявляти почуття один до одного на публіці. Багатодітна мати, яка стала обличчям бренду спортивного одягу, цілувалася з містером Тіндаллом на турнірі Вімблдону.