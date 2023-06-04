Членов британской королевской семьи заметили в эконом-классе самолета (фото)

Пассажиры были очень удивлены, увидев, кто будет с ними лететь из Ниццы в Лондон.

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42-летняя внучка покойной британской королевы Елизаветы II и родная племянница нынешнего монарха Чарльза III Зара Тиндалл и ее супруг Майк – одна из самых ярких пар в большой семье. Они известны своим веселым нравом, чувством юмора и при этом достойно представляют британскую монархию, хотя и не являются работающими членами семьи. Совсем недавно они в очередной раз заставили поклонников восхититься ими, продемонстрировав, что не чураются быть поближе к народу. В соцсетях появились фотографии с борта самолета авиалиний Air France, которым Тиндаллы летели из Ниццы, с Monaco Grand Prix, в лондонский аэропорт Хитроу.

Очевидцы сфотографировали, как супруги сидят в зале ожидания, причем Зара уснула, коротая время до посадки, а затем они складывали свои вещи уже на борту. Больше всего пассажиров эконом-класса удивило, что члены самой известной королевской семьи в мире летят рядом с ними, а не в первом или бизнес-классе.

Зара и Майк Тиндаллы ждут свой рейс Фото: royalteawithjam/Instagram Фото: royalteawithjam/Instagram

В комментариях к фото пользователи не скрывали своего восхищения:

"Они удивительные! Люблю их!", "У Зары получилось! Так здорово видеть их нормальными людьми!", "Мне нравится, что они не тратят много на дорогу. Это показывает, что они не загордились. Принцесса Анна не была в скандале", "Любой, кто когда-либо ждал в аэропорту, может полностью почувствовать, через что проходит Зара на фото", "А она мне нравится, и муж тоже, они просто живут и не мечтают о троне и не ноют, два простых человека из королевской семьи".

Зара Тиндалл – единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса, и 20-я в линии наследования престола. Она счастливо замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби-15 Майком Тиндаллом, которому родила троих детей. Зара занимается конным спортом, выиграла чемпионат мира по троеборью в Ахене и в 2006 году была признана компанией BBC "Спортивной личностью года". В 2007 году за успехи в конном спорте Зару наградили орденом Британской империи.

Ранее Фокус писал о том, Зара и Майк не стесняются проявлять чувства друг к другу на публике. Многодетная мать, которая стала лицом бренда спортивной одежды, целовалась с мистером Тиндаллом на Уимблдонском турнире.