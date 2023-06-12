Виконавиця ролі Шарлотти у "Секс і місто" відверто розповіла про свої косметологічні процедури.

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58-річна американська акторка Крістін Девіс розповіла про насмішки з її зовнішності. Про це пише Telegraph.

Виконавиця ролі Шарлотти в культовому серіалі "Секс у великому місті" не ухилялася від розмов про зроблені косметологічні процедури, включаючи ботокс на її лобі, а згодом і філери.

"Важко постійно стикатися зі своїм молодим я. І це виклик — пам’ятати, що ви не повинні так виглядати", — поділилася 58-річна Девіс. "Інтернет хоче, щоб ви це зробили, але вони також не хочуть, щоб ви цього робили. Вони дуже суперечливі".

"Я робила філери, і це було добре, я робила філери, і це було погано", — пояснила вона. "З мене безжально глузували".

"Я плакала через це", — зізналася вона. "Це дуже напружено… Ви довіряєте лікарям, [але] люди особисто звинувачують нас, коли все йде не так – [ніби] я вколола голку собі в обличчя".

Крістін Девіс Фото: Скриншот эпизода сериала "И просто так..."

Зокрема Девіс сказала в інтерв’ю, що вона трохи попрацювала над своїми губами, і не усвідомлювала, що вони виглядають погано, доки деякі з її більш відвертих друзів не вирішили бути з нею чесними.

"Ніхто не казав мені, що це виглядало погано протягом найдовшого часу", — сказала зірка екрану. "Але, на щастя, у мене є хороші друзі, які зрештою сказали".

Зазначимо, що прем’єра другого сезону "І просто так" відбудеться 22 червня 2023.

Кадр із серіалу "І просто так"

Нагадаємо, вийшов новий трейлер другого сезону "І просто так".

Також Фокус писав про повернення Кім Кетролл у продовженні "Сексу і місто".