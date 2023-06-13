Дружина принца Вільяма стала принцесою Уельською лише у вересні 2022.

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Королівські фани дали Кейт Міддлтон "новий титул". Про це пише Daily Mail.

Оскільки дружина принца Вільяма останнім часом багато разів відвідувала місто Слау, її пропонують називати принцесою Слау.

Принц і принцеса Уельські здійснили несподіваний візит у травні 2023. Вони прийшли зі своїми дітьми на день активності в Слау.

У лютому ж майбутня королева відвідала Oxford House Community Care (також у Слау), і тоді повідомлялося, що Кейт Міддлтон дуже зацікавилася місцевими громадами після свого переїзду в Беркшир.

Кейт Міддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Королівський спостерігач пожартував: "Можливо, Кейт варто було б змінити назву "Принцеса Слау!", а інший сказав: "Було відмічено, що для Кейт і Вільяма було дуже багато вакансій поблизу їх додому. Але вони завжди казали, що діти на першому місці, тому цілком зрозуміло, що вони хочуть, щоб хтось із них був присутній на шкільній пробіжці".

Кохана принца Вільяма стала принцесою Уельською у вересні 2022 після смерті королеви Єлизавети ІІ. Раніше цей титул належав покійній матері принца Уельського Діані Спенсер.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон тривалий час звикала до своїх королівських обовʼязків.

Також Фокус писав про "прокляту" тіару принцеси Діани, яку напередодні одягнула Кейт Міддлтон.