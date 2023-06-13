Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Королевские фаны дали Кейт Миддлтон "новый титул"

Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон новый титул, Кейт Миддлтон принц Уильям, принцесса уэльская, город слау
Фото: Getty | Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма стала принцессой Уэльской только в сентябре 2022 года.

Related video

Королевские фаны дали Кейт Миддлтон "новый титул". Об этом пишет Daily Mail.

Поскольку жена принца Уильяма в последнее время много раз посещала город Слау, ее предлагают называть принцессой Слау.

Принц и принцесса Уэльские совершили неожиданный визит в мае 2023 года. Они пришли со своими детьми на день активности в Слау.

В феврале будущая королева посетила Oxford House Community Care (также в Слау), и тогда сообщалось, что Кейт Миддлтон очень заинтересовалась местными общинами после своего переезда в Беркшир.

Кейт Миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон
Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Королевский наблюдатель пошутил: "Возможно, Кейт стоило бы сменить название "Принцесса Слау!", а другой сказал: "Было отмечено, что для Кейт и Уильяма было очень много вакансий вблизи их дома. Но они всегда говорили, что дети на первом месте, поэтому понятно, что они хотят, чтобы кто-то из них присутствовал на школьной пробежке".

Возлюбленная принца Уильяма стала принцессой Уэльской в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II. Ранее этот титул принадлежал усопшей матери принца Уэльского Диане Спенсер.

Кейт Миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон долгое время привыкала к своим королевским обязанностям.

Также Фокус писал о "проклятой" тиаре принцессы Дианы, которую накануне надела Кейт Миддлтон.