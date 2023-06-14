Ешлі Грем показала фігуру в леопардовому бікіні

Модель plus-size поділилася фотографіями з відпочинку на Лазурному березі.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем продемонструвала свою фігуру в купальнику. Знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, зроблених на яхті. Зараз Ешлі відпочиває в Сен-Тропе разом із друзями та чоловіком, 32-річним продюсером Джастіном Ервіном.

Модель plus-size показала свої вигини в бікіні з двох частин, що складається з трикутного верху в леопардовий принт і чорних плавок із високою талією. Вона одягла кілька золотих браслетів, а темно-синя кепка та величезні чорні сонцезахисні окуляри прикривали її обличчя від сонця.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

На одному знімку вона продемонструвала свій бездоганний колір обличчя без макіяжу, а на іншому позувала разом із чоловіком.

Ешлі Грем і Джастін Ервін Фото: Instagram @ashleygraham

"Надіслано з мого iPhone", — підписала публікацію знаменита модель.

Нагадаємо, Ешлі Грем стверджує, що традиційна китайська медицина дає кращі результати, ніж ботокс. Вона поділилася, що їй подобається покладатися на природніші процедури, такі як акупунктура та масаж гуаша.

Раніше Фокус писав, що шанувальники похвалили модель Ешлі Грем за "бікіні, що надихають".