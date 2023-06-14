У Британії продають будинок, який Генріх VIII подарував своїй четвертій дружині Анні Клевській

Ганні пощастило: вона не сподобалася королеві, так що шлюб з нею був анульований, її назвали "сестрою короля" і вона пережила Генрі на 10 років.

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У Сассексі виставили на продаж унікальне житло. Це будинок, який король Генріх VIII подарував своїй четвертій дружині Анні Клевській, після того, як їхній шлюб був анульований у 1540 році. Король, який уславився тим, що рубав голови своїм дружинам, був дуже радий, що Анна не заперечувала що до розірвання шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Старовинний будинок виставлений на продаж за 2,25 мільйона фунтів стерлінгів. Він знаходиться в списку історичних будівель і знаходиться в селі Дітчлінг, у самому центрі поряд із старовинною церквою.

Дім Анни Клевської у Дитчинзі Фото: Inigo

Будинок під назвою Wings Place, більш відомий як Дім Анни Клевської, і відкритий для громадських екскурсій.

На початку 2000-х він належав телеведучому Джеймі Тікстону, який продав його у 2015 році.

У триповерховому будинку залишилися оригінальні димарі, каміни, балки, освинцьовані вікна доби Тюдорів. А також у ньому є притулок для священика. Їх будували для католицького духовенства, яке переслідує під час правління королеви Єлизавети I.

Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo

У ньому також є п'ять спалень, три ванні кімнати, дві дубові сходи та сучасна кухня.

У саду є пологий газон, який веде до струмка, звідки відкривається чудовий краєвид на Саут-Даунс через мальовничі поля.

Котедж Wings Place розташований на території, раніше відомої як садок маєтку Дітчлінг, вперше згаданої в текстах, датованих 11 століттям. Після того, як Генріх розпустив католицькі монастирі між 1536 і 1541 роками, ділянку подарували Генріху VIII, який пізніше передав його Томасу Кромвелю. Після котедж подарували Анні Клевській, а після її смерті в 1557 році, він був повернений короні. Його займав лорд Абергавенні, який передав його Генрі Пулу як посаг за руку своєї дочки в 1570-х роках.

Частина будинку була перетворена на публічну бібліотеку в 17 столітті, а зовнішні сходи, побудовані для неї, стоять досі.

Дім Анни Клевської у Дитчинзі Фото: Inigo

Нагадаємо, Генріх VIII один із найвідоміших британських монархів. І прославився він переважно тим, що відправляв на плаху своїх дружин. Цієї долі уникла його перша дружина – іспанська принцеса Катерина Арагонська, але розлучення з нею спричинило відлучення від католицької церкви та багаторічні репресії. І остання – Катерина Парр

Анна Клевська, дочка герцога Йоганна III Клевського, мала стати четвертою дружиною Генріха. Але закохавшись у її портрет, написаний знаменитим Гансом Гольбейном-молодшим, Генріх розчарувався, коли Анна прибула до двору.

Той самий портрет Анни Клевської Фото: Wikipedia

Шлюб був укладений у січні 1540 року, а в червні – анульований. Приводом стала раніше заручини Анни з герцогом Лотаринзьким і твердження Генріха, що шлюб не був консумований. Анна не хотіла додому, тож погодилася на розірвання шлюбу, чому король дуже зрадів. Її назвали "улюбленою сестрою короля" і вона пережила самого Генріха, всіх його дружин та його сина Едуарда VI. А також Томаса Кромвеля, який влаштував її весілля з Генріхом і за це втратив голову.

Вона отримала в подарунок Річмондський палац, замок Хевер, землі та солідне утримання. Тож у скромному котеджі вона, швидше за все, ніколи й не бувала. Але Анна прожила спокійне життя і зуміла зберегти добрі стосунки з дочками Генріха, які згодом стали королевами.

Нагадаємо, раніше в Англії продавали "любовне гніздечко" Генріха VIII та Анни Болейн. Маєток Аддінгтон за правління Генріха VIII належав сім'ї Лі і був частиною королівських мисливських угідь.