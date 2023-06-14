Марго Роббі в ефектному чорно-білому вбранні прийшла на прем'єру Asteroid City

У своєму образі зірка поєднала ретро-стиль із сучасними силуетами.

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Перш ніж Марго Роббі одягне на свої ідеальні ноги яскраво-рожеві туфлі на підборах і вирушить у нещодавно оголошений всесвітній престур Барбі, вона має ще один, настільки ж естетично приємний фільм для просування. Акторка також з'являється в останньому проекті Веса Андерсона "Місто астероїдів", і хоча минулого місяця вона відмовилася від прем'єри на Каннському кінофестивалі, зараз вона подбала про те, щоб надолужити втрачене на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. Про це пише Harpers Bazaar.

32-річна австралійська акторка прийшла на прем'єру у сукні з кутюрної колекції Деніела Роузберрі весна-літо 2023 для Schiaparelli. Образ складався із структурованого оксамитового топу, схожого на бюстьє, та білої міні-спідниці зі складками під ним. Ефект багатошаровості створив баску на талії Роббі, ще раз довівши, що популярний стиль 2010-х повільно повертається в моду, хоч і в більш сучасному вигляді.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Зірка фільму "Барбі" поєднувала ефектне вбрання з чорними туфлями-човниками асиметричного дизайну, та доповнила образ діамантовим кольє та відповідним діамантовим кільцем.

Здається, що тема вечора могла бути чорно-білою, бо партнерка Марго відповідала акторці у своєму монохромному ансамблі. Скарлетт Йоганссон вибрала білу курортну сукню Carolina Herrera 2024 для заходу.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що Марго Роббі у вигляді Барбі прикрасила обкладинку Vogue.