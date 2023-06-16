Зірки Гаррі Поттера возз'єдналися на відкритті тематичного парку в Токіо

На одній сцені з'явилися Меттью Льюїс, Евана Лінч та Том Фелтон.

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Тріо, що зіграло Луну Лавґуд, Драко Малфоя та Невілла Лонґботома у культових фільмах про Гаррі Поттера, з'явилося на церемонії відкриття тематичного парку Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter. Про це пише Daily Mail.

На вебсайті вказано: "Студійний тур Warner Bros. в Токіо розпочався 16 червня 2023 року на колишньому майданчику Toshimaen і надає фанатам чудову нагоду вирушити за лаштунки фільмів про Гаррі Поттера і "Фантастичних звірів", щоб дізнатися про чудовий світ кіновиробництва".

Метью Льюїс, Еванна Лінч і Том Фелтон у Токіо Фото: Getty Images

Це найбільший критий атракціон Гаррі Поттера у світі та перший студійний тур Warner Bros., що відкрився в Азії.

Метью Льюїс у промо тематичного парку

Такий же тематичний парк відкрився у Лондоні у 2012 році і з того моменту його відвідало понад 17 мільйонів людей.

Вісім фільмів про Поттера зібрали у прокаті понад 6 мільярдів фунтів стерлінгів у період з 2001 по 2011 рік та засновані на семи книгах Джоан Роулінг, опублікованих з 1997 по 2007 рік.

Інтерес до книг та фільмів не вщухає досі. А ті юні актори, які грали учнів школи Гоґвортс, стали мільйонерами та успішно знімаються у кіно.

Відкриття тематичного парку Гаррі Поттера у Токіо

Для Еванни роль Луни Лавґуд у "Гаррі Поттері та Ордені Фенікса" у 2007 році була дебютною. Після цього вона знімалася у всіх інших фільмах франшизи. Її обрали із 15 тисяч кандидаток.

Тим часом Том і Метью знялися у всіх восьми фільмах у ролях заклятого ворога Гаррі Драко Малфоя та незграбного Невілла Лонґботома.

Еванна була однією з небагатьох молодих акторів "Гаррі Поттера", яка підтримала Джоан Роулінг після того, як авторка продовжувала стикатися з негативною реакцією на її нібито "трансфобні" погляди.

Еванна розповіла, що боролася з анорексією у підлітковому віці, тож вона розуміє "яке це бути підлітком, який так сильно ненавидів своє тіло, що хотів вилізти зі своєї шкіри".

Ірландська актриса сказала, що була шокована реакцією на Роулінг, додавши: "Я просто відчувала, що вона завжди захищала найуразливіших членів суспільства. Проблема в тому, що існують розбіжності щодо того, хто найбільш уразливий. Я дійсно хочу, щоб люди просто виявляли до неї більше прихильності та слухали її.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що книги про Гаррі Поттера стануть серіалом. За лічені місяці розпочнеться кастинг. І акторів підбиратимуть так само як і для фільмів: шляхом відкритих конкурсів, а також через акторські агенції та театральні трупи.