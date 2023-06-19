73-річна Вера Вонг вразила юним виглядом та відвертим вбранням на червоній доріжці

Відома дизайнерка з'явилася на червоній доріжці у крихітному топі-бандо та довгій спідниці від власного бренду.

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Вера Вонг вкотре довела, що вік не має жодного значення, з'явившись на червоній доріжці премії Fragrance Foundation Awards 2023 у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дизайнер вибрала для своєї ефектної появи чорний топ-бандо, що оголює живіт, і довгу чорну спідницю з оздобленням від свого власного бренду. Образ Вера доповнила масивним золотим браслетом на біцепсі.

Ікона моди, яка прославилася як дизайнерка весільних суконь у 1990-х роках, була на церемонії вручення премій у чудовій компанії: її також відвідали Даян Крюгер та Кейт Бланшетт.

Вера Вонг на премії

27 червня Вера Вонг святкуватиме свій день народження. Минулого року вона влаштувала вечірку в рожевому кольорі, на якій подавали просеко її власного бренду. І сама Вера хизувалась у коротких шортах і вбранні з довгим шлейфом.

До речі, на церемонії нагородження лауреатами стали Ніколя Ієронімус та Енні Фліпо.

Ієронімус — головний виконавчий директор L'Oreal, а Фліпо — головний парфумер IFF.

Ієронімус був відзначений нагородою Залу слави, а Фліпо була нагороджена за життєві здобутки.

Вера Вонг на премії

Нагадаємо, Вера Вонг не планувала ставати дизайнером. Вона займалася фігурним катанням з дитинства, але не потрапивши в олімпійську збірну США, пішла в індустрію моди.

Весільні сукні вона почала створювати, коли не знайшла відповідне вбрання на своє власне весілля. Перший салон весільного вбрання Вери відкрився в 1990 році в нью-йоркському готелі "Карлайл".

І згодом ім'я Вери Вонг стало синонімом шикарного весілля. У її сукнях виходили заміж Челсі Клінтон, Іванка Трамп, Вікторія Бекхем, Авріл Лавін, Дженніфер Лопес та багато інших.

А коли вона розширила лінійку вечірнього вбрання, то їх носила навіть перша леді США Мішель Обама.

Але спортивне минуле Вера не забула. Вона розробляла костюми для фігуристок Ненсі Керріган, Мішель Кван та Евана Лайсачека.

Нещодавно Вера Вонг дивувалася, що багатьох дивує її молодий вигляд.

"Думаю, люди просто мають уявлення про те, як сьогодні виглядає 70 років. У мене так багато друзів віком від 65 до 70 років, які виглядають приголомшливо. Але я маю сказати, що, сподіваюся, це добре", — сказала Вера.