Король Чарльз ІІІ зустрівся з Денисом Шмигалем та Масі Найємом (фото)

Зустріч відбулася напередодні Конференції з відбудови України.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ зустрівся з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем та адвокатом Масі Найємом у Сент-Джеймському палаці у Лондоні. Прийом відбувся напередодні Конференції з відновлення України. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

"🤝 Вчора ввечері пройшов прийом, щоб вітати голів урядів, високих посадовців та лідерів громадянського суспільства України, які беруть участь у Конференції", — зазначили представники британських роялів.

Король Чарльз ІІІ зустрівся з Денисом Шмигалем

"Висока честь взяти участь в офіційному прийнятті Його Величності короля Чарльза ІІІ для глав іноземних делегацій. Подякував Великій Британії за організацію Конференції відновлення та Його Величності за особисту залученість до процесу, що підкреслює важливість питання відбудови", — зазначив у своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль.

Король Чарльз ІІІ зустрівся з Масі Найємом Фото: Getty Images

Зокрема український глава уряду подякував Великобританії за всебічну підтримку України.

Король Чарльз ІІІ зустрівся з Денисом Шмигалем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Денис Шмигаль у компанії першої леді Олени Зеленської відвідав коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року.

Також Фокус писав про перший Royal Ascot короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли після офіційної коронації.