Естремальні міні та прозора сукня: Дженніфер Лопес прикрасила сторінки Vogue

Актриса демонструє зрілу красу і приголомшливу фігуру.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес досягла всього, про що тільки можна мріяти. У неї є світова слава, розкішний особняк, діти, чоловік, який став коханням усього її життя, і кінокар'єра, що отримала нове дихання після виходу бойовика "Матір". Зовсім недавно Джей Ло знялася для нового номера мексиканського Vogue, позуючи в розкішному вбранні від найвідоміших світових брендів.

На зйомках зірка приміряла боді тілесного кольору і прозору сукню від Giorgio Armani, чобітки від Dolce & Gabbana, сережки Dezso by Sara Beltrán, чокер Dior Fine Jewelry, браслет з колекції Chopard High Jewellery, чорну сукню та капелюшок від Chanel, кардиган, майку і шорти від Chanel, черевики Marc Jacobs, золоте кольє з діамантами від Tiffany & Co. Не менш ефектний вигляд вона мала в мінісукні та пальті яскраво-червоного кольору від Dolce & Gabbana, твідовому костюмі від Chanel, екстремально короткій сукні, а також у яскраво-жовтій сукні та пончо від Gabriela Hearst.

Нещодавно Netflix оголосив, що "Матір" (2023), останній фільм за участю нуйориканців (тобто дітей пуерториканських батьків, які народилися в Нью-Йорку), увійшов у 10 найпопулярніших фільмів англійською мовою на потоковому сервісі під час його тижневої прем'єри. і Лопес рада, що публіці це подобається, і вони так багато коментують. За її словами, в цю картину вона вклала всю душу.

Розповідаючи про свій шлях до успіху, Джей Ло згадує, що народилася в сім'ї середнього класу в Бронксі, штат Нью-Йорк, чиї пуерто-риканські батьки, комп'ютерний інженер і вчителька дошкільної освіти, дали своїм трьом дочкам суворе католицьке виховання і достатню кількість уроків танців та музики, щоб розпалити пристрасть до перфомансу і видовищності. Гваделупе (Лупе) Родрігес, матріарх сім'ї Лопес, була прихильницею бродвейських мюзиклів, і, хоча Дженніфер не вважала себе найкращою танцівницею або співачкою серед сестер, вона досить багато годин тренувалася, щоб компенсувати це. У 18 років її вигнали з дому, покаравши за те, що вона кинула університет, щоб займатися танцями. Її батькам знадобилося вісім місяців, щоб прийняти її вибір, але вона вже була на шляху до кар'єри, центральною віссю якої стали танці.

Однією з її перших робіт був танець у "Живому кольорі", серії скетчів початку 90-х, в яких проходили такі постаті, як Джим Керрі або Джеймі Фокс, але її першою великою роллю була Селена Кінтанілья 1997 року, однойменний фільм про легендарну співачку з Техасу, яка трагічно загинула на піку своєї кар'єри. Критики танули від її присутності, і, хоча деякі протестували проти вибору актриси мексиканського походження, магнетизм Лопес розвіяв будь-які негативні коментарі.

Перша велика роль, яку Дженніфер Лопес пам'ятає, де вона просто "дівчина", — це "Весільний переполох" з Метью МакКонагі 2001 року.

"Зазвичай у цій ролі ви б бачили такі фігури, як Мег Раян, Сандра Буллок або Джулія Робертс. Але щойно це сталося, щойно мені дали цю роль, я думаю, все справді змінилося", — каже вона.

На той час Дженніфер стала першою жінкою, у якої за один тиждень вийшов фільм і найуспішніший альбом.

Сьогодні вона успішно знімається в кіно і з тугою думає про те, що незабаром її близнюки Емме і Макс вирушать до коледжу. Водночас Дженніфер вдячна життю за все, що те їй подарувало.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала зсередини свій розкішний маєток.