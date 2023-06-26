Знаменита акторка вирушила у всесвітній престур фільму "Барбі".

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала свій найкращий образ у стилі Барбі, щоб дати старт всесвітньому престуру майбутньому американському романтичному комедійному фільму, заснованому на однойменній іграшці від Mattel. Відповідні знімки були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті фільму "Барбі".

Зірка екрану позувала на двох фото з пастельно-рожевим кабріолетом, припаркованим на мальовничій вулиці Беверлі-Гіллз.

Марго Роббі Фото: Instagram @barbiethemovie

Для знімків Роббі одягла рожеву плісировану мініспідницю від Bottega Veneta і бюстгальтер без кісточок того ж бренду.

Знаменита акторка доповнила ансамбль рожевими туфлями на підборах із відкритим носком Manolo Blahnik, сонцезахисними окулярами з білою оправою і повісила рожеву сумочку на праву руку для стильного образу.

Марго Роббі Фото: Instagram @barbiethemovie

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Нагадаємо, 21 липня у світовий прокат виходить фільм Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. З перших тизерів і трейлерів стає зрозуміло, що глядачі побачать не просто багато лялькового і рожевого, а дуже багато. Зі свого боку головна Барбі Голлівуду провела для своїх прихильників екскурсію декораціями, де знімали картину, а команда, яка працювала над фільмом, розкрила чимало цікавих моментів.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі в образі Барбі прикрасила обкладинку Vogue.