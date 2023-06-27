Молодша сестра Майлі Сайрус виходить заміж

Ноа Сайрус повідомила, що заручена зі своїм бойфрендом.

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23-річна американська співачка й актриса Ноа Сайрус поділилася радісною новиною у своєму Instagram-акаунті. Молодша сестра Майлі Сайрус опублікувала серію фотографій зі своїм бойфрендом і повідомила, що заручена.

"Найбільшим моментом усього мого життя було те, що я сказала "так" тому, щоб провести залишок наших днів разом", — написала дівчина.

Пара оприлюднила свої стосунки 16 квітня, і поки незрозуміло, коли вони почали зустрічатися.

"Я ніколи не думала, що коли-небудь зустріну такого чоловіка, як ти, або когось настільки самовідданого і наповненого такою любов'ю, щоб віддавати. Ти найменш осудлива людина, яку я коли-небудь зустрічала. Найталановитіша, найвірніша, найдобріша людина, — продовжила в підписі до посту Ноа. — Я ніколи не відчувала себе більш коханою або закоханою. Тепер я знаю почуття, що вічно не вистачає часу. Я так рада провести це життя з тобою, наше життя досі — це життя, про яке я ніколи не думала, що заслуговую або буду жити так".

Ноа Сайрус із бойфрендом Фото: Instagram @noahcyrus

Також Ноа показала шанувальникам каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.

Ноа Сайрус Фото: Instagram @noahcyrus

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Про коханого Сайрус мало що відомо. Пінкус — німецький модельєр, який володіє швейною компанією COLORS, що спеціалізується на пуховиках. У листопаді 2022 року він оголосив про своє нове підприємство в Instagram, написавши: "Я радий представити вам мій новий проєкт під назвою "COLORS".

Раніше Фокус писав, що Ноа Сайрус прийшла на модний показ у прозорій сукні.