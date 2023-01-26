Сестра Майлі Сайрус прийшла на модний показ у прозорій сукні

Співачка обрала епатажний образ.

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Поки американська співачка Майлі Сайрус збирає перші місця у чартах у всьому світі зі своєю новою піснею Flowers, її молодша сестра Ноа вирішила відвідати Тиждень високої моди у Парижі.

23-річна американська співачка й акторка з'явилася на показі бренду Alexandre Vauthier.

З'явитися на світському заході дівчина вирішила ефектно, випробувавши головний б'юті-тренд 2022 року — освітлені брови. Також Ноа зробила дуже легкий, практично непомітний макіяж використавши тільки тон, туш і нюдову помаду.

[ + – ] Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Сукню знаменитість одягла, звичайно ж, з колекції бренду Alexandre Vauthier, це було чорне прозоре плісоване вбрання. У нього була широка спідниця та рукави, а також комір-стійка, які прикрашали рюші. Під цю сукню Сайрус одягла гламурну спідню білизну з блискітками та босоніжки чорного кольору.

[ + – ] Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показі Alexandre Vauthier Haute Couture весна-літо 2023 року в межах Паризького тижня моди також з'явилася відома французька модель Тіна Кунакі.

Раніше Фокус писав про історію романтичних стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.