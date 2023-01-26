Сестра Майли Сайрус пришла на модный показ в прозрачном платье
Певица выбрала эпатажный образ.
Пока американская певица Майли Сайрус собирает первые места в чартах по всему миру со своей новой песней Flowers, ее младшая сестра Ноа решила посетить Неделю высокой моды в Париже. Об этом пишет Glamour.
23-летняя американская певица и актриса появилась на показе бренда Alexandre Vauthier.
Появится на светском мероприятии девушка решила эффектно, опробовав на себе главный бьюти-тренд 2022 года — осветленные брови. Также Ноа сделала очень легкий, практически незаметный, макияж использовав только тон, тушь и нюдовую помаду.
Платье знаменитость надела, конечно же, из коллекции бренда Alexandre Vauthier, это был черный прозрачный плиссированный наряд. У него была широкая юбка и рукава, а также воротник-стойка, которые украшали рюши. Под это платье Сайрус надела гламурное нижнее белье с блестками и босоножки черного цвета.
Напомним, на показе Alexandre Vauthier Haute Couture весна-лето 2023 в рамках Парижской недели моды также появилась известная французская модель Тина Кунаки.
Ранее Фокус писал об истории романтических отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.