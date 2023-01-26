Сестра Майли Сайрус пришла на модный показ в прозрачном платье

Певица выбрала эпатажный образ.

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Пока американская певица Майли Сайрус собирает первые места в чартах по всему миру со своей новой песней Flowers, ее младшая сестра Ноа решила посетить Неделю высокой моды в Париже. Об этом пишет Glamour.

23-летняя американская певица и актриса появилась на показе бренда Alexandre Vauthier.

Появится на светском мероприятии девушка решила эффектно, опробовав на себе главный бьюти-тренд 2022 года — осветленные брови. Также Ноа сделала очень легкий, практически незаметный, макияж использовав только тон, тушь и нюдовую помаду.

[ + – ] Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Платье знаменитость надела, конечно же, из коллекции бренда Alexandre Vauthier, это был черный прозрачный плиссированный наряд. У него была широкая юбка и рукава, а также воротник-стойка, которые украшали рюши. Под это платье Сайрус надела гламурное нижнее белье с блестками и босоножки черного цвета.

[ + – ] Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Напомним, на показе Alexandre Vauthier Haute Couture весна-лето 2023 в рамках Парижской недели моды также появилась известная французская модель Тина Кунаки.

Ранее Фокус писал об истории романтических отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.