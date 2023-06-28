Мати Ілона Маска показала, яким він був у дитинстві (фото)

Мільярдеру, винахіднику, багатодітному батькові Ілону Маску виповнилося 52 роки.

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28 червня інженер, мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск відзначив свій 52-й день народження. З цього приводу його знаменита мати, Мей Маск, привітала сина, опублікувавши у Facebook фотографії, де показано період дорослішання майбутнього генія.

"З Днем Народження мого первістка Ілона! У нас були незвичайні 52 роки сміху. У його діда на зворотному боці візиток було слово "Посміхайся". Це явно сімейна традиція. Оскільки його немає в Instagram, доведеться вітати з днем народження у Twitter. Однак щодня з'являється близько 10 нових фальшивих акаунтів Ілона. Будь ласка, не просіть мене підтвердити його любовні повідомлення", — підписала Мей архівні знімки.

На кадрах можна побачити зовсім маленького Ілона, а також те, як він ставав дедалі старшим, впевненішим у собі та самостійнішим. Єдине, що об'єднує всі світлини, — його посмішка, а також почуття гумору його родини. Адже серед знімків можна побачити його не тільки з мамою на червоних доріжках, а й із братом та сестрою.

Зі свого боку Ілон відповів на привітання.

"Мій день народження! Мені сьогодні 52! Ніякого торта через бійку в клітці…", — підписав він фото, де позує з тортом, натякаючи на галас навколо його ймовірного бою з Марком Цукербергом, проти якого виступила місіс Маск.

Ілон Маск з'явився на світ у Преторії — столиці ПАР. Його батьком був південноафриканський підприємець Еррол Маск, а матір'ю — канадська модель Мей Маск, у дівоцтві Хальдман. Пізніше в сім'ї народилися ще дочка Тоска і син Кімбал.

З раннього дитинства Ілон ріс замкнутим і надавав перевагу книжкам, а не іграм з однолітками. Найбільше йому подобалися наукова література та фентезі. Як згадував Еролл, у 4 роки син поцікавився у батьків, де починається і закінчується світ.

Коли Ілону виповнилося 10 років, на день народження батько подарував йому 8-бітний персональний комп'ютер Commodore VIC-20. Уже через два роки хлопчик продав за $500 свою першу гру Blastar, а отримані гроші він вклав у фармацевтичну компанію, за якою стежив через ЗМІ. Коли хлопець закінчив школу, на його рахунку вже була солідна сума.

Ілон Маск із мамою Фото: Maye Musk/Facebook

Після школи Ілон разом із братом Кімбалом полетіли в Канаду, куди після розлучення з чоловіком-тираном повернулася Мей. Там він вступив до Королівського інституту в Кінгстоні (округ Онтаріо). Потім був Пенсільванський університет і диплом бакалавра факультетів економіки та фізики.

На цьому Маск не зупинився і вирушив до Стенфордського університету, де надовго не затримався, оскільки захопився власною справою. Разом із братом Кімбалом вони захопилися розробками програмного забезпечення для новинних агентств, серед яких був такий гігант як The New York Times. Мей не залишилася осторонь і допомогла синам, вклавши в стартап $10 тисяч. Крім того, вона кожні 2 місяці влаштовувала перевірку і допомагала в складанні бізнес-планів.

У 1999 році брати продали Zip2 за $308 млн. З цих грошей Ілону дісталося тільки $22 млн, більшу частину яких він вклав у новий проект X.com. Його партнером у цій справі став розробник системи PayPal Пітер Тіль. Вони вирішили провести злиття компаній, але це стало помилкою Ілона. Під час одного з від'їздів його заочно звільнили з ради директорів. Щоправда, 11,7% акцій PayPal, що залишилися в нього, після продажу останньої аукціону еВау за півтора мільярда доларів принесли Маску $175 млн. З них $100 млн він вклав у SpaceX, а $70 млн — у Tesla Motors.

Обидві компанії стали дуже успішними, а Маск сьогодні посідає своє місце в трійці найбагатших людей планети і задає світовий порядок денний на біржових ринках.

Раніше Фокус писав, як саме Мей Маск відреагувала на наміри сина викликати на бій засновника Facebook. Свій прогноз з цього приводу дав і батько Ілона.