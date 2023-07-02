Зейн Малік показав, як проводить час з донькою від Джіджі Хадід (фото)

Зокрема музикант розсекретив слово, яким дівчинка називає зіркового батька.

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30-річний британський співак Зейн Малік показав, як проводить час з донькою від Джіджі Хадід. Знімком музикант поділився в Instagram.

Колишній бойфренд супермоделі палестинського походження демонструє талант своєї дворічної спадкоємиці до мистецтва фотографії після того, як вона зняла його в саду. На фото молодий батько дивиться в сторону від камери і тримає шланг, поливаючи городину.

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"Baba-фермер, люб’язно надано Хай. Чудова фотографія", — написав Малік.

Зазначимо, що "Baba" — це слово, яке в деяких культурах означає батько, зокрема в палестинській. Судячи з усього, дворічна Хай так називає співака.

Зейн Малік Фото: Zayn Malik\Instagram

Музикант став значно активнішим у соціальних мережах після того, як повернувся до Twitter із повідомленням, у якому подякував своїм прихильникам за те, що вони "врятували йому життя". Відтоді він поділився новим селфі та натякав на повернення до музики.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Британський музикант та американська модель розійшлися восени 2021 року. Повідомлялося, що Малік "підняв руку" на матір Джіджі Йоланду. Втім, вони зберігають теплі стосунки заради спільної дитини.

Нагадаємо, тим часом Джіджі Хадід остаточно вирішила, у яких стосунках перебуває з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про взаємостосунки Зейна Маліка та Джіджі Хадід після скандального розставання.