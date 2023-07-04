Єва Лонгорія позувала в мініспідниці на фотоколі свого нового фільму

Зірка екранів показала простий, але стильний образ.

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48-річна американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія знову продемонструвала стильний ансамбль. Зірка відвідала фотоколл своєї нової комедійної драми Flamin Hot у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

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Акторка, яка зняла художній фільм, показала довгі та стрункі ноги в бежевій мініспідниці, яку поєднала з відповідним блейзером. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" завершила образ білим топом і золотими туфлями на підборах з гострим носком.

Лонгорія вибрала бронзову палітру для макіяжу, яка підкреслила її природні риси обличчя, а її каштанове волосся було укладене вільними хвилями.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режисерський дебют Єви Лонгорії, в якому розповідається надихаюча і справжня історія Річарда Монтаньєса (Джессі Гарсія), який стверджує, що винайшов Flamin' Hot Cheetos.

Нагадаємо, на прем'єрі драми на Міжнародному фестивалі латиноамериканського кіно в Лос-Анджелесі Єва Лонгорія з'явилася в чорній мінісукні зі шлейфом.

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку в обтягуючій мереживній сукні.