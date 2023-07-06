Том Круз хоче зніматися у фільмах "Місія нездійсненна" до 80 років

Суперзірка хоче взяти приклад із Гаррісона Форда, який знявся в останньому фільмі про Індіану Джонса саме в цьому віці.

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Том Круз має намір зніматися у своїй знаменитій франшизі "Місія нездійсненна" до вельми похилого віку, а конкретно, до 80 років мінімум, наслідуючи приклад свого колеги Гаррісона Форда. Про це пише Daily Mail.

61-річний Том Круз відсвяткував день народження на прем'єрі в Сіднеї, Австралія, свого останнього фільму "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1". І він повідомив, що збирається і далі зніматися в бойовиках.

Під час розмови з Sydney Morning Herald на червоній доріжці Круз похвалив довголіття Форда і сказав, що сподівається домогтися таких самих результатів.

"Гаррісон Форд — легенда. Я ним захоплююся. У мене є 20 років, щоб наздогнати його. Я сподіваюся продовжувати зніматися у фільмах "Місія нездійсненна", поки не досягну його віку", — сказав актор.

Трейлер фільму "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1"

Проте, Том Круз, ймовірно, сподівається на вищі доходи, коли він досягне віку Форда, оскільки останній фільм про Індіану Джонса не надто багато збирає в прокаті. І це на тлі того, що його бюджет склав грандіозні 295 мільйонів доларів.

Але хоч Форд і "зав'язав" з Індіаною Джонсом, але він планує продовжувати зніматися доти, доки це можливо.

Під час інтерв'ю CNN у рамках подкасту "Хто розмовляє з Крісом Воллесом" Форд сказав, що замість того, щоб піти на пенсію, він шукає нові фільми і шоу, в яких міг би зіграти головну роль.

"Я погано почуваюся, коли в мене немає роботи. Я люблю працювати", — зізнався актор.

А Круз повідомив, що також любить зніматися, любить брати участь у виробництві фільмів і любить дивитися ті картини, які знімали інші.

Так, він зізнався, що збирається подивитися два хіти цього літа: фільм "Оппенгеймер" про творця атомної бомби та картину Грети Гервіг про Барбі.

"Я виріс, дивлячись фільми на великому екрані, і продовжую їх дивитися. Я хочу побачити і "Барбі", і "Оппенгеймера". Прем'єри будуть на цих вихідних. У п'ятницю я сходжу на "Оппенгеймера", а потім на "Барбі" в суботу", — сказав Круз.

І Грета Гервіг відповіла Тому Крузу тим самим, показавши квитки на його новий фільм "Місія нездійсненна", нового фільму про Індіану Джонса і на "Оппенгеймера".

Раніше стало відомо, що фільм "Барбі" заборонили у В'єтнамі та планують заборонити на Філіппінах.