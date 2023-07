7 липня 2023 року: Різдво Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна гадати та займатися важкою фізичною роботою.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Різдво Іоанна Предтечі або Хрестителя. Він є одним із найвідоміших святих. Іоанн довго жив у пустелі, а у віці 30 років почав проповідувати. Саме він вважається найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії. Також Іоанн відомий тим, що здійснював священні обмивання для очищення від гріхів, які згодом стали називати таїнством хрещення, хрестив у водах річки Йордан Ісуса Христа. Іоанн народився за півроку до Ісуса, тому його різдво святкують 7 липня.

Що не можна робити 7 липня:

ворожити або проводити інші обряди;

їсти м'ясо, молочні продукти, яйця;

займатися важкою фізичною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

зоряна ніч — буде багато грибів;

гроза означає, що погано вродять горіхи;

сильна роса вранці — буде хороший урожай огірків;

стрекочуть цикади — буде спекотний день;

якщо скупатися у водоймі, то можна позбутися всіх хвороб;

посилився аромат польових квітів — чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Іван, Антоній, Яків, Микита.

Народилися в цей день:

1943 рік — Тото Кутуньо, італійський співак і композитор;

1981 рік — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф.

Також цього дня:

1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;

1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукували казку "Піноккіо";

1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт "All You Need Is Love";

1989 рік — у Сімферополі починають видавати газету кримськотатарською мовою;

2009 рік — ховають "короля поп-музики" Майкла Джексона.