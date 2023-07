7 июля 2023 года: Рождество Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя гадать и заниматься тяжелой физической работой.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Он является одним из самых известных святых. Иоанн долго жил в пустыне, а в возрасте 30 лет начал проповедовать. Именно он считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Также Иоанн известен тем, совершал священные омовения для очищения от грехов, которые впоследствии стали называть таинством крещения, крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. Иоанн родился за полгода до Иисуса, поэтому его Рождество празднуют 7 июля.

Что нельзя делать 7 июля:

гадать или проводить другие обряды;

есть мясо, молочные продукты, яйца;

заниматься тяжелой физической работой.

Народные приметы и поверья:

звездная ночь — будет много грибов;

гроза означает, что плохо уродят орехи;

сильная роса утром — будет хороший урожай огурцов;

стрекочут цикады — будет жаркий день;

если искупаться в водоеме, то можно избавиться от всех болезней;

усилился аромат полевых цветов – ждите дождь.

День ангела празднуют:

Иван, Антоний, Яков, Никита.

Родились в этот день:

1943 год — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор;

1981 год — Макс Левин, украинский фотокорреспондент, документальный фотограф.

Также в этот день:

1659 год — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбивает московское войско под Конотопом;

1881 год — в "Журнале для детей" (Рим) впервые напечатали сказку "Пиноккио";

1967 год — в Великобритании The Beatles выпускают свой хит "All You Need Is Love";

1989 год — в Симферополе начинают издавать газету на крымскотатарском языке;

2009 год — хоронят "короля поп-музыки" Майкла Джексона.