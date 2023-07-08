Принц Гаррі планує триматися подалі від загальної уваги, — експерт

Принц Гаррі ніколи не був шанувальником життя знаменитостей і хоче зосередитися на власних проєктах.

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За словами експерта з культури та брендів Рошель Вайт, герцог Сассекський планує зосередитися на своїх особистих проєктах і триматися подалі від загальної уваги. Про це повідомляє Mirror.

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38-річний член королівської сім'ї та його дружина Меган Маркл перебувають у процесі перегляду своєї кар'єри. Знаменита пара наразі продовжує співпрацю з Netflix над серією нових шоу в межах свого колосального контракту на 100 мільйонів доларів, який вони підписали ще 2020 року.

Кадр із документально серіалу "Гаррі та Меган" Фото: Instagram @people

Рошель Вайт пояснила, що Гаррі "планує зробити крок назад" від спільної кар'єри пари в індустрії розваг, оскільки він "ніколи не хотів бути в центрі уваги".

"Я відчуваю, що це значною мірою його бренд, — сказала вона. — Меган звикла бути на виду ще до того, як вона познайомилася з Гаррі, і я відчуваю, що з них двох вона єдина, з ким кожен хотів би поговорити і попрацювати".

Експертка зазначила, що досвід Меган бути в центрі уваги може допомогти їй "стати брендом і розвивати те, що вона почала щодо свого блогу The Tig, і розвивати це".

Коментуючи критику на адресу матері двох дітей, Рошель додала: "Незалежно від того, що кажуть люди, у неї є шанувальники і люди, на яких вплинув її стиль і життя, і це може спрацювати".

Меган Маркл Фото: Getty

Що стосується молодшого сина короля Чарльза, Рошель визнала, що він з радістю "дозволив своїй дружині стати знаменитістю", оскільки у нього були інші бажання і цілі.

"Дивлячись на минулу поведінку, я відчуваю, що Гаррі ніколи не був шанувальником "життя знаменитості", і я бачу, як він працює і робить те, що значить для нього більше і що йому подобається. Він був досить відкритий, щоб ясно дати зрозуміти це".

Заява експерта сталася на тлі чуток, що Netflix розриває угоду з Гаррі та Меган. Представник Netflix повідомив, що компанія Archewell Productions, яка займається створенням контенту, наразі працює над кількома проєктами для популярного сервісу.

"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions", — сказали вони виданню. — "Гаррі і Меган" був найбільшим документальним дебютом Netflix за всю історію, і ми продовжимо працювати разом над низкою проєктів, зокрема над майбутнім документальним серіалом "Серце Нескорених".

Раніше Фокус писав, що Spotify відмовився від збиткового подкасту Меган Маркл.