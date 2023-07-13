"Де фантазія?": шанувальники розкритикували вбрання Сема Сміта на прем'єрі фільму "Барбі"

Шанувальники висміяли Сема Сміта за його "мішкувате" вбрання на лондонській прем'єрі.

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31-річний британський співак Сем Сміт, який є небінарним і використовує гендерно-нейтральні займенники, зробив модну заяву на рожевій килимовій доріжці, вдягнувши безрозмірну синю толстовку і джинси з широкими штанинами з колекції Vetements весна-літо 2024. Про це пише PageSix.

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Незважаючи на те, що Сміт — виконавець саундтреку до фільму — мав комфортний вигляд з ніг до голови, шанувальники не могли не помітити, що цей ансамбль сильно відрізнявся від типових для нього виходів на червону доріжку.

Сем Сміт Фото: Getty Images

"Єдиний раз, коли у них була можливість показати себе у всій красі, а вони віддали перевагу цьому", — написав один із критиків у Twitter.

"[Вони] обрали прем'єру #Barbie, щоб вдягнути нормальний одяг!??????!?!!" — додав інший.

"Це, можливо, найгірше вбрання, яке я коли-небудь бачив", — написав третій.

У той час як виконавець не отримав захоплених відгуків про своє вбрання, зірка фільму Марго Роббі вийшла на рожеву килимову доріжку в образі, натхненному Барбі "Зачарований вечір 1960". Мабуть, це було найбільш карколомне вбрання акторки за весь прес-тур "Барбі".

Також Фокус писав про причини скасування "Барбі" в кількох азіатських країнах.